Quantum of Solace, Gemma Arterton: "C'è qualcosa che non va nelle donne di James Bond"

Gemma Arterton aveva 21 anni quando ha interpretato la Bond girl in Quantum of Solace e ora ripensa al suo ruolo e di come alcune cose fossero davvero sbagliate.

Gemma Arterton ha recentemente riflettuto sul suo ruolo in Quantum Of Solace, l'episodio della saga di James Bond uscito nel 2008, in cui interpretava la Bond Girl di turno e l'attrice ha rivelato che secondo lei c'erano un po' di cose che non andavano nei personaggi delle donne che affiancano l'agente segreto.

Gemma Arterton in una delle prime immagini del film Quantum of Solace

In una recente intervista con The Sun, l'attrice Gemma Arterton, ora 34enne, ha parlato del suo ruolo in Quantum of Solace, ovvero l'agente dell'intelligence Strawberry Fields al fianco di James Bond, interpretato da Daniel Craig:

"All'inizio della mia carriera non avevo molti soldi ed ero felice per qualsiasi ruolo ottenuto. Vengo ancora criticata per aver accettato il ruolo in Quantum of Solace, ma avevo solo 21 anni, avevo il debito studentesco da pagare, e poi, sapete, era un film di James Bond"

L'attrice ha raccontato di come all'epoca era ai primordi della sua carriera e, pur di lavorare, avrebbe accettato di tutto. Il ruolo in uno dei film del franchise dedicato a James Bond era una benedizione per lei, anche se con gli anni ha realizzato che alcune cose non andavano:

"Col passare degli anni ho realizzato che c'è qualcosa di molto sbagliato nelle donne di Bond. Strawberry avrebbe semplicemente dovuto dire di no e indossare delle scarpe più comode".

Film di James Bond: in che ordine (cronologico) vederli

Nel film, infatti, James Bond seduce la bellissima agente dell'MI6 Strawberry Fields, poco dopo averla incontrata in Bolivia. L'appuntamento tra i due non dura molto, e quando torna nella sua camera d'albergo trova la donna nuda distesa sul letto e coperta di olio nero. Un ruolo che oggi Gemma Arterton non accetterebbe più.

Gemma Arterton tornerà al cinema tra i protagonisti di The King's Man - Le origini, spin-off della saga di Kingsmen diretto da Matthew Vaughn e con protagonista Ralph Fiennes.