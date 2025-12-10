Pushing Daisies 3, Bryan Fuller: "Ho un'idea per il ritorno della serie"

Sugli schermi televisivi potrebbe tornare a sorpresa una delle serie più apprezzate dalla critica e dal pubblico che non ha mai avuto il finale che si meritava: Pushing Daisies.

Il creatore Bryan Fuller, in una nuova intervista, ha infatti parlato del possibile revival dello show.

La speranza di un ritorno

Rispondendo alle domande di ComicBook, il produttore ha dichiarato che vorrebbe tornare nel mondo di Pushing Daisies: "Assolutamente. Abbiamo un pitch per una stagione 3 e l'intero cast vuole ritornare".

Bryan Fuller ha quindi sottolineato: "Stiamo sperando di poter ritornare in quel mondo. Dobbiamo semplicemente trovare qualcuno che voglia realizzarlo".

Kristin Chenoweth, Anna Friel, Chi McBride e Lee Pace nell'episodio 'Il profumo del successo' della serie tv Pushing Daisies

La serie aveva come protagonista l'attore Lee Pace nel ruolo di Ned, un 'fabbricatorte' che ha il dono unico di riportare in vita i morti.

Nel cast c'erano anche Anna Friel nel ruolo di Chuck, Kristin Chenoweth nei panni di Olive Snook, Chi McBride che era Emerson Cod, Swoosie Kurtz nella parte di Lili Charles, ed Ellen Green nel ruolo di Vivian Charles.

Una storia rimasta in sospeso

Lo show aveva ottenuto 17 nomination agli Emmy, conquistando sette premi.

Pushing Daisies è andata in onda per solo 2 stagioni sugli schermi di ABC e i deludenti dati di ascolto avevano portato il network a sospendere in anticipo la messa in onda, costringendo gli autori a riadattare il season finale in un epilogo in grado di dare qualche risposta agli spettatori.

I fan e lo stesso Fuller, recentemente impegnato nella promozione di Dust Bunny, hanno tuttavia sempre espresso il proprio disappunto a causa della mancanza di un finale soddisfacente che non lasciasse in sospeso troppe questioni. Bryan aveva annunciato inizialmente una storia a fumetti che avrebbe dovuto continuare la storia, progetto poi abbandonato a causa della chiusura della casa editrice Wildstorm.

Lo sceneggiatore ha ora ribadito di aver ideato una storia in grado di giustificare la realizzazione di una terza stagione e di avere l'intenzione di tentare di ottenerne la produzione. Non resta che attendere per scoprire se riuscirà nel suo obiettivo!