Punto di non ritorno: Milla Jovovich nel remake?

L'ormai classico di fantascienza Punto di non ritorno potrebbe avere in cantiere un remake e si vocifera che a dirigerlo potrebbe essere il regista del film originale del 1997, Paul W.S. Anderson. La notizia è ancora non confermata, ma pare che sia stata presa in considerazione Milla Jovovich per uno dei ruoli principali.

Mostra del Cinema di Venezia 2014 - Milla Jovovich presenta Cymbeline

A far circolare le informazioni sul possibile remake sono state alcune fonti vicine a wegotthiscovered.com, reputate affidabili poiché avevano anticipato scoop come Scream 5 in fase di sviluppo e il ritorno di Bill Murray nel sequel Ghostbusters: Afterlife. Stando alle voci, l'obiettivo primario sarebbe quello di coinvolgere nel progetto il regista Paul W.S. Anderson, per dare al nuovo Punto di non ritorno una versione fedele ma visivamente aggiornata al presente, anche tecnologico.

La locandina di Punto di non ritorno

Il materiale è certamente interessante e ambito, visto che anche Amazon ha già messo le mani sul film per farne una serie tv con Adam Wingard alla regia per un taglio magari più horror, considerando i suoi trascorsi nel cinema con Death Note e Blair Witch. La storia di Punto di non ritorno certamente si presta a una lettura più gore: un'astronave scompare durante un test finalizzato alla creazione di buchi neri artificiali. Una volta ricomparsa, si scopre che ha visitato un'altra dimensione e che si è portata a casa una presenza indesiderata e altamente maligna.

Il possibile remake di Punto di non ritorno potrebbe quindi prendere una svolta horror anche grazie al suo regista originale, Paul W. S. Anderson, che nel frattempo ha fatto pratica con la saga di Resident Evil. E proprio da qui potrebbe uscire il primo nome a rientrare nel cast, ovvero quello dalla protagonista Milla Jovovich.