Punto di non ritorno: l'horror di Paul W.S. Anderson diventa una serie tv diretta da Adam Wingard

L'horror di Paul W.S. Anderson, Punto di non ritorno, diventerà una serie tv diretta da Adam Wingard.

Amazon e Paramount Television hanno unito le forze per l'adattamento di Punto di non ritorno. La pellicola originale, uscita nel 1997, raccontava la storia dell'equipaggio di una nave soccorritrice che indaga su un incidente avvenuto anni prima sulla nave Event Horizon, sparita per sette anni e poi ricomparsa all'improvviso. La nave spaziale sarebbe finita in una dimensione infernale portando l'inferno con sé.

Adam Wingard, regista di pellicole di successo come You're Next, Death Note e Blair Witch, dirigerà e produrrà la serie horror sci-fi sotto l'egida di Amazon.

Al momento Adam Wingard è impegnato nella lavorazione di Godzilla vs. Kong.