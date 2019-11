Scream 5 in fase di sviluppo, Ghostface sta per tornare!

La saga horror Scream sta per fare ritorno con un quinto capitolo già in preparazione, confermato il ritorno di Ghostface.

Scream 5 è entrato in fase di sviluppo, da tempo si parla di una possibile rinascita del franchise horror di Wes Craven e adesso arriva la conferma dell'arrivo di un nuovo capitolo che vedrà il ritorno di Ghostface.

Un'immagine di Ghostface dal film Scream 4

A riportare la notizia è Bloody Disgusting, sito specializzato in horror in cui si rivela che la Spyglass Media Group di Gary Barber ha messo ufficialmente in cantiere un quinto capitolo della saga creata da Wes Craven e firmata dallo sceneggiatore Kevin Williamson.

Prima di morire, Wes Craven ha fermato la regia di tutti e quattro i capitoli di Scream, che ha generato anche una popolare serie tv in onda per due stagioni su MTV e per una terza su VH1.

Al momento non è chiaro come si quinto film si riallaccerà all'universo di Scream, ma ciò che è certo è che non sarà Kevin Williamson a occuparsi della sceneggiatura. Restiamo in attesa di ulteriori novità sul progetto e del cast, che potrebbe vedere il ritorno delle star Neve Campbell e Courteney Cox.