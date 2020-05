Punta Sacra di Francesca Mazzoleni vince il premio come Miglior Film a Visions du Réel 2020

Punta Sacra, documentario di di Francesca Mazzoleni nonché unico film italiano in concorso a Visions du Réel 2020. vince il premio come Miglior Film.

Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, vince il premio principale, il Sesterce d'Or La Mobilière, come miglior film a Visions du Réel 2020, uno dei più importanti festival internazionali dedicati al genere documentario. Il documentario, prodotto da Morel Film con Patroclo Film e distribuito internazionalmente da True Colours, era l'unico film italiano in concorso.

La giuria di Visions du Réel alla consegna del premio a Francesca Mazzoleni per Punta Sacra:

"Gli ultimi rappresentanti di una comunità resiliente che ha costruito le proprie case dal nulla. Madri e figli che vivono in una terra di nessuno, un universo al femminile alla ricerca della felicità di fronte al mare al quale sente di appartenere, afferma il proprio diritto di vivere in un luogo abbandonato che tuttavia ama profondamente. Una popolazione lacerata tra il desiderio di cambiare, di andare oltre, e la necessità di resistere lì dov'è, affermando con orgoglio la propria identità: combattenti post-romantici in un avamposto dimenticato."

Questa la sinossi di Punta Sacra: L'ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere: le persone che ci vivono lo chiamano Punta Sacra. Il film racconta la vita della comunità dell'Idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra. Un racconto fra realismo e proiezioni nell'immaginario, fra nostalgia ed inevitabile pragmatismo. E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che per loro è casa.

Il soggetto e la regia di Punta Sacra sono di Francesca Mazzoleni, la fotografia è firmata da Emanuele Pasquet, montaggio di Elisabetta Abrami, musiche originali di Lorenzo Tomio. Prodotto da Morel Film in associazione con Patroco Film. Distribuzione internazionale True Colours.