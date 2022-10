Pulp Fiction: la reunion di Samuel L. Jackson e Uma Thurman a Broadway (FOTO)

Samuel L. Jackson e Uma Thurman fuori dal Barrymore Theatre di New York City

Mini reunion di Pulp Fiction a Broadway per Samuel L. Jackson e Uma Thurman. Gli ex compagni di cast, che hanno entrambi recitato nel film di Quentin Tarantino, vincitore dell'Oscar nel 1994, si sono incontrati nel backstage del revival di Broadway The Piano Lesson di August Wilson, attualmente in anteprima al Barrymore Theatre di New York City.

Samuel L. Jackson recita nella commedia diretta da sua moglie LaTanya Richardson Jackson, che vede impegnati anche John David Washington e Danielle Brooks. Lo show si aprirà ufficialmente il 13 ottobre. Nell'attesa Uma Thurman è stata immortalata sulle scale del Barrymore Theatre mentre faceva visita all'amico e collega.

Samuel L. Jackson e Uma Thurman si erano già riuniti pubblicamente su palco degli Oscar 2022 27 anni dopo Pulp Fiction insieme a John Travolta per presentare i candidati a miglior attore.

"Pulp Fiction è stato un capolavoro, ma questi due pensavano che si trattasse di una gara di ballo", ha scherzato Jackson durante l'evento.

A breve rivedremo Uma Thurman e Samuel L. Jackson insieme in The Kill Room, thriller incentrato su un killer, il suo boss e un mercate d'arte coinvolti in un piano di riciclaggio che trasformerà il killer in una star della scena artistica contemporanea. Nel cast del film diretto da Nicol Paone ci sarà anche la figlia di Uma Thurman, Maya Hawke.