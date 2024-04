I Puffi: Nick Offerman, Natasha Lyonne e altre star nel cast stellare del nuovo film animato

Il nuovo film d'animazione dei Puffi della Paramount ha annunciato il suo cast vocale al CinemaCon giovedì. Insieme a Rihanna nel già confermato ruolo di Puffetta reciteranno: Nick Offerman (The Last of Us), Natasha Lyonne (Russian Doll), JP Karliak (Baby Boss: Di nuovo in affari), Daniel Levy (Dopo Oliver), Amy Sedaris (BoJack Horseman), Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer (Il diritto di contare), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Sandra Oh (Killing Eve), Alex Winter, Billie Lourd e Xolo Maridueña (Cobra Kai) con Kurt Russell e John Goodman (Il grande Lebowski).

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, tra identità e femminismo

I Puffi: poster italiano definitivo del film

I Puffi

Chris Miller (Shrek 3 e Il Gatto con gli stivali) dirige il nuovo film musicale basato sui personaggi di Peyo (Pierre Andrè Gabriel Culliford) e su una sceneggiatura di Pam Brady (già co-autore di South Park: il film - più grosso, più lungo & tutto intero e Team America). Matt Landon è il co-regista. Ryan Harris, Rihanna, Laurence "Jay" Brown e Tyran "Ty-Ty" Smith sono i produttori. Rihanna è anche autrice delle canzoni originali. Il lungometraggio, annunciato all'Annecy International Film Festival, verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Paramount Animation e Nickelodeon Animation. Il film, ancora senza un titolo ufficiale, arriverà nelle sale il 14 febbraio 2025.

I Puffi sono le iconiche creature blu create dall'artista belga Pierre Culliford, già protagonisti di serie tv e film, tra cui il progetto d'animazione arrivato nei cinema nel 2017, I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, doppiato da Demi Lovato e Julia Roberts, la serie animata targata Nickelodeon e diretta da William Renaud, e ancora prima la serie cult del 1981 prodotta dalla Hanna-Barbera, che ha reso celebri questi personaggi. Nel 2011 è uscito il film I Puffi, interpretato da star come Neil Patrick Harris, Jayma Mays e Sofía Vergara, e nel 2013 il sequel, I Puffi 2, che ha visto il ritorno di Patrick Harris.