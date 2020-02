P.S. I Love You: in cantiere il sequel del film romantico con Hilary Swank

Potrebbe concretizzarsi il progetto di un sequel per P.S. I Love You, romantic comedy con Hilary Swank e Gerard Butler.

Il film P.S. I Love You avrà un sequel: il progetto sarà tratto dal nuovo romanzo di Cecelia Ahern che prosegue la storia portata sul grande schermo nel 2007 con protagonisti il premio Oscar Hilary Swank e Gerard Butler.

Alcon Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici del libro, intitolato Postscript, e produrrà il nuovo progetto in collaborazione con Black Label Media.

P.S. I Love You - Non è mai troppo tardi per dirlo raccontava la storia di Holly (Swank) e Gerry (Butler) una giovane coppia la cui felicità viene annientata dalla malattia e conseguente morte di Gerry. Rimasta vedova, Holly trova conforto nelle lettere che Gerry trova il modo di farle avere in determinate date ben precise con lo scopo di farle tornare la gioia di vivere, concludendo sempre con la frase P.S. I love you. La protagonista capisce così di dover continuare la propria vita senza Gerry al suo fianco e ritrova la propria felicità senza mai dimenticare l'amore condiviso con il marito.

Il film, diretto da Richard LaGravenese, uscì nelle sale italiane nel febbraio 2008.

Premiata due volte con il premio Oscar alla miglior attrice,Hilary Swank è nel cast di The Hunt, il nuovo film di Craig Zobel, con Emma Roberts e Betty Gilpin. Gerard Butler nel 2019 è tornato a vestire i panni dell'agente segreto Mike Banning in Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen.