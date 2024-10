Il prossimo film di Zack Snyder sarà ambientato nel mondo dell'UFC, Adam Driver possibile protagonista

Se vi state chiedendo quale potrebbe essere il prossimo film di Zack Snyder, soprattutto dopo l'epicità dei due film di Rebel Moon, beh, aspettatevi qualcosa di completamente diverso. A luglio, Snyder ha dichiarato a Reel Blend che il suo prossimo film sarà di dimensioni più ridotte rispetto a Rebel Moon e non avrà alcun VFX:

"Sto cercando di fare un film piccolo in questo momento. Non dirò di cosa si tratta, ma mi chiedevo: posso fare un film senza usare gli effetti visivi? Poi tornerò alla follia. Dovrei scrivere questo film ed è quello che voglio fare".

Army of the Dead: Netflix cancella il sequel e la serie animata del film di Zack Snyder

Il prossimo progetto di Zack Snyder

Ora l'insider Worldofreel ha annunciato che il prossimo film di Snyder, non previsto da Netflix, sarà ambientato nel mondo dell'UFC. Zach Baylin (King Richard) ha scritto la sceneggiatura insieme a Snyder. È prevista un'uscita in sala, con il coinvolgimento diretto dell'UFC (compreso il suo presidente, Dana White).

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Sofia Boutella in una scena del film

Le location sono state fissate e includono Riyadh in Arabia Saudita e Las Vegas per le scene chiave, quindi il film gode di un notevole sostegno. Per quanto riguarda il casting, è ancora tutto da definire, ma sembra che sia stato contattato Adam Driver per il ruolo principale, anche se al momento il fatto non è stato confermato. L'attore sta attualmente recitando a Broadway in "Hold on to Me Darling" di Kenneth Lonergan, che sarà in scena per tutto l'autunno. Per il resto, Driver non ha altri progetti cinematografici in programma, a parte il suo vociferato coinvolgimento nel sequel di Heat di Michael Mann.

Solo pochi mesi fa Snyder aveva accennato alla realizzazione di un terzo film di Rebel Moon, ma la pessima risposta ai primi due episodi deve aver certamente messo in pausa il progetto. Se si guarda alla filmografia di Snyder, si scopre che si tratta per lo più di pellicole grandi ed epiche, quindi sarà interessante vederlo realizzare qualcosa di più "piccolo", come il suo debutto del 2004 L'alba dei morti viventi.