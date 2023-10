Prom Pact: le comparse in AI del film Disney+ sono orrende, ecco cosa cerca di prevenire lo sciopero

Il film Disney+ Prom Pact è finito nell'occhio del ciclone per l'aspetto orrendo delle comparse realizzate con l'intelligenza artificiale. Proprio ciò contro cui combattono gli attori in sciopero del sindacato SAG-AFTRA.

Uscito lo scorso marzo su Disney+, Prom Pact segue una studentessa diligente determinata a entrare ad Harward che stringe un passo con un popolare atleta della sua scuola. Il cast include Peyton Elizabeth Lee e Blake Draper insieme a Margaret Cho, Milo Manheim, Arica Himmel e Wendi McLendon-Covey.

In un post diffuso su Twitter, l'utente @GeekLawGrad sottolinea la bruttezza delle comparse realizzate con l'IA usando scansioni digitali al posto di attori reali.

Il post afferma che il CEO della Disney Bob Iger "preferisce inserire scansioni digitali di attori sullo sfondo piuttosto che pagare agli attori il giusto salario", accompagnato dall'hashtag #SAGAFTRAStrong, a risposta di un messaggio di DiscussingFilm che afferma: "All'inizio di quest'anno, la Disney è stata sorpresa a inserire scansioni digitali di attori sullo sfondo nel film PROM PACT. Disney e altri studi hanno scansionato digitalmente gli attori sullo sfondo e ora stanno utilizzando i loro strumenti digitali in vari film e programmi TV senza pagamento o autorizzazione."

La tutela degli attori contro l'intelligenza artificiale

L'uso dell'intelligenza artificiale per creare comparse utilizzando le sembianze digitali degli attori è uno dei maggiori punti di contesa dello sciopero SAG-AFTRA in corso. La battaglia del sindacato si concentra sulla tutela dell'immagine degli attori che, senza un'adeguata legislazione, possono essere scansionati e usati senza permesso in vita e dopo morti senza che vengano pagati loro i diritti dell'utilizzo e senza che sia necessario il loro consenso. Sebbene il passaggio al digitale abbia consentito di risparmiare un po' di soldi in termini di assunzione di comparse, le critiche a Prom Pact potrebbero ulteriormente spingere Disney e altre compagnie a ritirarsi da questa pratica, altrimenti rischierebbero che i loro attori digitali distolgano l'attenzione dall'effettiva qualità dei film.

"Che cavolo, è così inquietante", si legge in un post a commento del video di Prom Pact. Un altro ha osservato: "Ho notato che c'è un'intera fila di attori IA. Accidenti! La Disney è pazza e questo è un motivo in più per cui l'AMPTP deve abbandonare questo piano per sostituire gli attori secondari con l'IA. Questo farà sempre sembrare il tuo spettacolo/film attraente come la spazzatura e lo farà invecchiare come il latte."