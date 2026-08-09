Project Silence: stasera su Rai 4 il film postumo della star di Parasite

Azione, tensione e creature geneticamente modificate sono gli ingredienti di Project Silence, il thriller sudcoreano diretto da Kim Tae-gon e interpretato da Lee Sun-kyun, in onda stasera, domenica 9 agosto, alle 21:20 su Rai 4. Un film postumo per la star di Parasite, che trasforma un incidente su un ponte in una drammatica lotta per la sopravvivenza.

La storia segue Jung-won, funzionario della sicurezza nazionale, che sta accompagnando la figlia all'aeroporto. Durante il tragitto, una fitta nebbia riduce drasticamente la visibilità e provoca una serie di incidenti su un ponte . Le automobili si accatastano una dopo l'altra, il traffico si blocca e il ponte rischia di trasformarsi in una trappola senza via d'uscita.

Tra i veicoli coinvolti c'è anche un mezzo militare che trasporta alcuni esemplari destinati a un programma segreto. Nel corso dell'incidente, il mezzo viene danneggiato e gli animali riescono a liberarsi: sono cani addestrati e geneticamente modificati nell'ambito del misterioso Project Silence, un esperimento militare concepito per creare soggetti estremamente letali.

Kim Hee-won

Per i sopravvissuti comincia così una notte infernale. Intrappolati sul ponte e circondati dalla nebbia, devono cercare un modo per sfuggire agli animali, mentre il pericolo non arriva soltanto dall'esterno: il ponte è gravemente danneggiato e la possibilità di un crollo rende ogni tentativo di fuga ancora più rischioso.

Jung-won si ritrova quindi a collaborare con gli altri superstiti, tra cui il conducente di un carro attrezzi, una coppia di anziani, alcune persone rimaste bloccate dopo aver perso il volo e il medico che conosce la vera origine degli animali. La situazione porta progressivamente alla luce anche i segreti legati al progetto militare, trasformando la semplice fuga in una corsa contro il tempo.

Cast, curiosità e la tragica scomparsa di Lee Sun-kyun

Protagonista assoluto è il compianto Lee Sun-kyun, affiancato da Ju Ji-hoon (Kingdom) nei panni dell'eccentrico Joe Park e da Kim Su-an, la giovane attrice già apprezzata nell'horror cult Train to Busan. Il cast è completato da Kim Hee-won, Moon Sung-keun e Ye Soo-jung.

Lee Sun-kyun

Il film è stato presentato nel 2023 al Festival di Cannes, nella sezione Midnight Screenings, e rappresenta uno degli ultimi lavori interpretati da Lee Sun-kyun prima della sua tragica scomparsa avvenuta a fine 2023, motivo per cui l'uscita nelle sale sudcoreane e internazionali è stata posticipata.

Lee Sun-kyun, celebre a livello internazionale per il ruolo del capofamiglia benestante nel film premio Oscar Parasite, è morto il 27 dicembre 2023, all'età di 48 anni. L'attore sudcoreano è stato trovato privo di vita nella sua auto a Seul; le autorità hanno ipotizzato il suicidio.

La tragedia è arrivata al culmine di un periodo segnato da una forte pressione mediatica e da un'indagine per il presunto uso di stupefacenti, accuse che l'attore aveva sempre respinto e per le quali era stato sottoposto a diversi interrogatori. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del cinema, Project Silence è una delle sue ultime interpretazioni postume.

Dove vedere Project Silence in tv e in streaming e durata

Il film, diretto dal sudcoreano Tae-gon Kim, andrà in onda stasera, domenica 9 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20, e sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay, dove potrà essere successivamente visto nella sezione on demand. Project Silence ha una durata di circa 100 minuti e si concluderà intorno alle 22:50, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con il film La fiera delle illusioni.