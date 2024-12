I produttori di The Last of Us lanciano un nuovo videogioco "spaziale": ecco i primi dettagli

Si tratta del nuovo franchise creato da Naughty Dog, lo studio dietro lo sviluppo e il successo di The Last of Us e Uncharted

È stata presentato il nuovo e attesissimo videogame degli studi Naughty Dog intitolato Intergalactic: The Heretic Prophet, annunciato ai Game Awards di quest'anno.

Il gioco è ambientato in un universo fantascientifico e il trailer mostra un personaggio che trascorre la sua giornata, guardando un po' di anime old school e mettendo su un disco di un negozio di animali prima di partire per un'avventura spaziale.

L'universo sembra molto meno tecnologico e rifinito di quello di Star Wars; invece di interfacce eleganti, il protagonista utilizza monitor in stile CRT, tecnologie e tastiere vecchio stile e altri elementi strambi che fanno sembrare la nave del protagonista più funzionale che elegante.

Naughty Dog, lo studio di proprietà della Sony, è noto per i suoi elaborati giochi di avventura di stampo cinematografico, come The Last of Us e Uncharted. Troy Baker, che ha interpretato Joel in The Last of Us, è stato ingaggiato per interpretare il protagonista di questo nuovo progetto.

The Last of Us 3, Neil Druckmann: "Se il gioco si farà, vedrete elementi dalla serie HBO"

Il videogame sarà inoltre diretto da Neil Druckmann, che è stato il direttore creativo dei giochi The Last of Us e Uncharted 4: Fine di un ladro. Il trailer ha mostrato una parte della storia, che segue la cacciatrice di taglie Jordan Munn mentre insegue un'associazione criminale chiamata I Cinque Assi. Durante l'inseguimento di uno degli Assi, Jordan finisce bloccata su un pianeta lontano con alcuni robot dall'aspetto molto ostile.

Sono stati anni strani questi ultimi per Naughty Dog, in cui il lavoro si è concentrato sul catalogo di giochi esistenti dello studio. The Last of Us Part I è stato rimasterizzato insieme al suo sequel, ed entrambi i giochi hanno ottenuto una maggiore fedeltà grafica per PlayStation 5. In precedenza Naughty Dog aveva investito in una modalità multiplayer online per il franchise post-apocalittico, ma il progetto è stato cancellato nel dicembre 2023.

Druckmann ha definito il gioco "la nostra storia più coraggiosa e creativa" in un post sul sito di Naughty Dog e ha dichiarato che il gioco è in sviluppo dal 2020. Non ci sono notizie su date di lancio o piattaforme, ma sarà interessante vedere come si configurerà Intergalactic e dove entrerà in gioco il profeta eretico.