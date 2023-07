Priscilla: il film di Sofia Coppola sarà uno dei titoli di punta del New York Film Festival 2023

La regista Sofia Coppola presenterà in anteprima nord americana il film Priscilla durante l'edizione 2023 del New York Film Festival.

Priscilla, diretto da Sofia Coppola, sarà presentato il 6 ottobre durante l'edizione numero 61 del New York Film Festival. Il progetto non sarà comunque proiettato in anteprima mondiale, facendo quindi presupporre una potenziale proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia o durante un altro evento internazionale in programma alla fine dell'estate.

Il film Priscilla racconta la vita di Priscilla Ann Wagner, interpretata da Cailee Spaeny, e la sua storia d'amore con Elvis Presley, parte affidata a Jacob Elordi. Il progetto si basa sul libro Elvis and Me scritto da Priscilla Presley e Sandra Harmon nel 1985, portando così sul grande schermo gli anni in cui era una teenager e fino al suo arrivo a Graceland, che è diventata la sua casa e prigione.

Sofia Coppola ha dichiarato: "Sono onorata nel ritornare al New York Film Festival con il mio nuovo film e di raccontare la storia di Priscilla Presley, e il lato inedito di un grandioso mito americano". Nel 2020 la regista aveva presentato a New York il film On the Rocks.

Dennis Lim, direttore artistico del festival, ha dichiarato che il film dà spazio al talento dell'artista "di illuminare le vite interiori dei suoi personaggi", oltre a mostrare delle interpretazioni straordinarie e all'insegna di "tremenda empatia e sfumature emotive".