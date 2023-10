Priscilla, Cailee Spaeny sulle riprese: 'Al mattino ero incinta e dopo pranzo avevo 14 anni'

In occasione della premiére di Priscilla al New York Film Festival, Cailee Spaeny ha raccontato com'è stato per lei vestire i panni di Priscilla Presley e sostenere i ritmi di ripresa frenetici. "Sono stata davvero fortunata a sedermi con Priscilla in persona e poterle fare tutte le domande che volevo. Mi ha aiutata molto a capire in che direzione volevo andare e cosa volevo dire interpretando il suo personaggio", ha detto la giovane attrice durante l'incontro con il pubblico.

Spaeny ha poi parlato dei ritmi frenetici a cui era sottoposta, visto che Priscilla è stato girato in soli 30 giorni: "Il trucco e i costumi erano gli unici elementi che mi aiutavano a capire in che punto della trama mi trovavo. Abbiamo girato in 30 giorni e in ordine sparso, quindi al mattino ero incinta e dopo pranzo avevo 14 anni", ha raccontato l'attrice scherzando.

Jacob Elordi sul suo personaggio

Durante il Festival, a cui Sofia Coppola non ha potuto partecipare a causa di problemi di salute della madre, anche Jacob Elordi, che interpreta Elvis Presley, ha parlato di come si sia preparato per interpretare il Re del Rock and Roll. "Credo che la prima cosa da fare sia stata disattivare la mitologia e le sovrastrutture che sono state costruite attorno a questa figura nel corso del tempo e rappresentare Elvis come un essere umano. Quindi ho cercato di camminare sul filo del rasoio tra l'essere una delle persone più famose al mondo ed essere un essere umano qualunque" ha spiegato l'attore di Euphoria.