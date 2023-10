Sofia Coppola assente al New York Film Festival per 'stare vicino alla madre'

Sofia Coppola ha saltato le attività stampa previste al New York Film Festival per la promozione di Priscilla per stare vicino alla madre.

La regista ha inviato un messaggio per spiegare la sua assenza all'evento dedicato al film presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema.

Il messaggio della filmmaker

Priscilla: la regista Sofia Coppola in una foto

Sofia Coppola, per spiegare la sua assenza dalla conferenza stampa di Priscilla, ha dichiarato: "Sono così orgogliosa nell'avere il nostro film al New York Film Festival, nella mia città. Non c'è niente che ispira di più rispetto a vedere un film sullo schermo dell'Alice Tully Hall. Quando ho visto The Power of the Dog qui, come primo film sul grande schermo dopo la pandemia, mi sono ricordata del potere del cinema e di cosa amiamo dell'esperienza collettiva. Sono così dispiaciuta per non essere lì con voi, ma sono con mia madre, a cui è dedicato questo film".

La filmmaker ha concluso il suo messaggio sottolineando: "Grazie al mio team grandioso che mi ha aiutato a realizzare questo film. Grazie al New York Film Festival, Dennis Lim, e A24".

Sofia non ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti la situazione di Eleanor Coppola, la moglie di Francis Ford Coppola.

Il film Priscilla

La sinossi del film con Cailee Spaeny e Jacob Elordi spiega: Quando la teenager Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley a una festa, l'uomo che è già diventato una superstar del rock and roll diventa qualcuno di completamente inaspettato nei momenti privati: una cotta elettrizzante, un alleato nella solitudine, un miglior amico gentile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola racconta il lato inedito di uno dei grandi miti americani, dal lungo corteggiamento di Priscilla a un matrimonio turbolento, da una base militare tedesca alla sua residenza da sogno a Graceland, tramite questo ritratto profondamente emozionate e dettagliato dell'amore, della fantasia e della fama.