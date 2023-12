Priscilla, Sofia Coppola:'Ho cercato di non trasformare Elvis nel cattivo'

Sofia Coppola ha ricevuto elogi e critiche per il suo ultimo film, Priscilla, che racconta la storia dell'attrice ed ex moglie del Re del Rock 'n' Roll, Elvis. La rappresentazione di Elvis nel film è stata oggetto di discussioni da parte della critica, perché mostra un comportamento abusivo nei confronti di Priscilla.

Presente al BFI Southbank di Londra, Coppola ha parlato proprio della sfida di trovare il giusto equilibrio nella rappresentazione di Elvis nel film dopo la proiezione di una scena in cui il cantante inizia violentemente a preparare le valigie di Priscilla dopo la scoperta della moglie di una lettera d'amore di un'altra donna:"Ho davvero cercato di non renderlo tutto bianco e nero. Ho davvero cercato di non farne il cattivo. Ma quella scena è stata la più brutale, è stata davvero difficile farla. Abbiamo soltanto fatto poche riprese. Non riuscivo ad immaginare che lei venisse trattata in quel modo così crudele. Ma è una storia d'amore nei suoi confronti ed ha avuto molti alti e bassi, quindi ho cercato di bilanciarlo in modo che avessi emozionanti e momenti oscuri".

Fedeltà con la storia di Priscilla

Sofia Coppola ha cercato di essere estremamente fedele al memoir di Priscilla Presley e all'esperienza vissuta dall'attrice:"È tutto basato su come lei descrive la sua vita nel libro. Ero davvero sorpresa che lei esprimesse tutto questo nel libro e nessuno sembrava notarlo. Nessuno sembra conoscere la sua storia, non sappiamo molto su di lei. Solo il fatto che fosse così giovane, le dinamiche di potere nella loro relazione erano già complicate, ma poi essere così molto più giovane... Lui poteva mandarla via se non le piaceva qualcosa. Era davvero in una posizione difficile e il fatto che ce l'abbia fatta e abbia avuto la forza di andarsene e fare la sua vita senza essere abbattuta da tutto questo, penso che sia davvero impressionante".

Priscilla comprende nel cast Cailee Spaeny nel ruolo della protagonista e Jacob Elordi nei panni di Elvis Presley. Il film è stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e Spaeny si è aggiudicata la Coppa Volpi alla miglior interpretazione femminile.