Prince of Persia: Le sabbie del tempo, stasera su Italia 1 il film con Jake Gyllenhaal

Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda Prince of Persia: Le sabbie del tempo, il film diretto da Mike Newell e interpretato da Jake Gyllenhaal è basato sull'omonimo videogioco.

Un principe furfante di nome Dastan si unisce con una certa riluttanza alla misteriosa e bellissima principessa Tamina e insieme a lei si lancia in una lotta contro le forze oscure per riuscire a custodire un antico pugnale in grado di scatenare le Sabbie del Tempo - un potente dono degli dei con cui si può tornare indietro nel tempo e il cui possessore potrebbe dominare il mondo.

L'inglese Mike Newell dirige il film, i protagonisti principali sono Jake Gyllenhaal nei panni del principe Dastan e Gemma Arterton, la principessa Tamina. Il cast è completato da Ben Kingsley, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Reece Ritchie, Richard Coyle e Ronald Pickup. La prima sceneggiatura del film fu affidata all'ideatore del videogioco, Jordan Mechner. Nel febbraio 2006 furono aggiunte le bozze dallo sceneggiatore Jeffrey Nachmanoff, incaricato dalla Walt Disney di riscriverla. Alla fine la sceneggiatura porta la firma di Carlo Bernard, Doug Miro e Boaz Yakin su un soggetto di Jordan Mechner.

Prince of Persia: Le sabbie del tempo, è uscito nelle sale italiane il 19 maggio del 2010, la trama del film è indipendente dal videogioco ma prende ispirazioni da alcuni capitoli della saga. La regia inizialmente doveva essere affidata a Michael Bay che però gli preferì il sequel di Transformers. Il film ha tuttora il maggior incasso ai botteghini per una pellicola tratta da un videogioco, sull'aggregatone di recensioni Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio medio del 37% sul 100%.