Il primo anime rilasciato negli USA è stato restaurato dopo 60 anni grazie all'IA

La classica serie in bianco e nero che ha varcato il Giappone ed è approdata fino in America, è stata restaurata completamente a colori dall'IA e trasmessa in prima serata dopo 60 anni.

Sessant'anni dopo aver varcato per la prima volta i confini del Giappone e conquistato le televisioni americane, Astro Boy rinasce in una nuova veste: più vivido, più fluido, e per la prima volta interamente a colori. Ed è tutto merito dell'IA.

Astro Boy: il primo anime trasmesso in America rivive a colori dopo 60 anni

Era il settembre del 1963 quando gli spettatori statunitensi conobbero il robot bambino ideato da Osamu Tezuka, un'opera che avrebbe segnato il punto di partenza per il legame tra anime e pubblico occidentale. Ora, grazie a un intervento di restauro digitale basato su tecnologie di intelligenza artificiale, il lungometraggio Astro Boy: Hero of Space del 1964 - primo film-compilation della saga - è stato riproposto in prima serata su NHK General TV il 30 marzo scorso. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Tezuka, alcune sequenze chiave sono state ridisegnate a mano per rendere più armonioso il passaggio tra gli episodi originali (46, 56 e 71), da cui il film è tratto, ma l'intera colorazione è opera dell'intelligenza artificiale. La piattaforma ha accompagnato l'annuncio con un post affettuoso: "Ora restaurato interamente a colori grazie alla tecnologia AI."

Locandina di Astro Boy

Conosciuto in Giappone come Tetsuwan Atom, Astro Boy è molto più che un semplice personaggio animato: è un archetipo, una pietra miliare nella storia della cultura pop giapponese. Nato dalla disperazione del dottor Tenma che, dopo aver perso il figlio, crea un robot dalle sembianze umane, Astro viene poi rifiutato e venduto a un direttore di circo senza scrupoli. Salvato dal benevolo dottor Elefun, troverà una nuova missione come difensore dell'umanità.

La serie originale, per quanto episodica, gettò le basi per il cosiddetto "boom anime" americano degli anni '80, aprendo la strada a titoli come Dragon Ball, Voltron e Akira. Negli anni, Astro Boy ha conosciuto numerose reincarnazioni, tra cui due serie TV (1980 e 2003), un film in CGI hollywoodiano del 2009 e Pluto, rilettura adulta e distopica firmata da Naoki Urasawa, approdata su Netflix nel 2023. Al momento, NHK e Tezuka Productions non hanno confermato una distribuzione internazionale della versione restaurata, ma è difficile immaginare che Astro possa rimanere confinato solo tra i confini nipponici.