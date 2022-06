Astro Boy, arriva un reboot per l'anime tratto dall'opera di Osamu Tezuka

I fan di anime e manga non possono non conoscere Astro Boy, creatura nata dalla fantasia del mangaka Osamu Tezuka nel 1952, che a distanza di 70 anni dal suo approdo su carta riceve adesso un nuovo adattamento animato.

Sono sempre più popolari, ormai, i rimaneggiamenti di opere orientali da creatori di ogni parte del mondo, e questa volta sarà Thomas Astruc (l'ideatore di Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir) a tentare di offrirci una versione rimodernata di uno dei capolavori di Tezuka.

Astro Boy aveva infatti già avuto un celebre adattamento animato, quello del 1963, dai caratteri pionieristici per l'animazione nipponica, seguito poi da altri tentativi di portare sullo schermo le avventure di questo giovane protagonista tanto amato dai lettori e dagli spettatori, e adesso se ne aggiungerà un altro frutto della collaborazione tra Atruc e Shibuya Productions.

"Astro Boy è una serie cult che ha saputo guardare al futuro come poche altre, e nello strano mondo in cui viviamo al giorno d'oggi, c'è davvero bisogno di un suo ritorno" ha affermato Atruc in un comunicato ufficiale, come riporta anche Variety.

La nuova serie dedicata ad Astro Boy sarà composta da 52 episodi da mezz'ora e realizzata in CGI-3D. Il suo intento è quello di inserirsi nel contesto sociale odierno e indirizzare alcuni dei suoi argomenti principali come l'impatto di internet e dei social media su di essa o i danni all'ambiente causati dagli umani.

"I fumetti di Tezuka erano particolarmente avanzati nel mandare un potente messaggio ai lettori di tutto il mondo" hanno osservato le case di produzione Mediawan e Shibuya (che insieme hanno acquisito i diritti per la sarie da Tezuka Productions) "Queste fantastiche storie di un ragazzino che può volare portano con loro dei forti valori che sono tutt'oggi ancora validi".