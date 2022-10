Prime Video al Lucca Comics & Games 2022: il programma completo

Prime Video porterà all'evento più amato dai fan, il Lucca Comics & Games 2022, al via oggi 28 ottobre, i suoi show e i suoi talent in una serie di appuntamenti imperdibili ed esclusivi: in programma due panel entusiasmanti, proiezioni e una nuova esperienza immersiva dedicata al pubblico di Lucca Comics & Games, ispirata a tre innovative serie Original di Prime Video: The Boys, INVERSO - The Peripheral e per la primissima volta Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Situata in Piazzale Arrigoni e nel Sotterraneo di San Colombano, i fan che visiteranno Piazza Prime Video potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought con The Boys, dare uno sguardo al futuro del 2032 con INVERSO - The Peripheral e vivere le meraviglie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Domenica 30 ottobre, i componenti del cast della rivoluzionaria serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Cynthia Addai-Robinson (Regina Reggente Miriel), Ismael Cruz Cordova (Arondir) e Sophia Nomvete (Principessa Disa) saranno i protagonisti di un panel della durata di un'ora, moderato Lillo Petrolo intratterranno il pubblico lucchese con un panel ricco di risate dedicato alla comicità, in cui presenteranno i loro nuovi show Prova Prova Sa Sa, un comedy show incentrato sull'improvvisazione, Sono Lillo, una nuova serie Original italiana sul personaggio iconico Posaman, e LOL Xmas Special: Chi ride è Fuori, lo speciale natalizio con alcuni concorrenti della prima e seconda stagione di LOL: Chi ride è Fuori, la serie comedy italiana da record.

Prime Video delizierà i fan di Lucca con una serie di proiezioni di serie di successo. Per ulteriori dettagli consultare la programmazione di Lucca Comics & Games: www.luccacomicsandgames.com.

Piazza Prime Video

Dove: Piazzale Arrigoni & Sotterraneo di San Colombano Quando: da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Quest'anno, Prime Video accoglie i fan a Lucca Comics & Games con la sua Piazza Prime Video, offrendo ai visitatori un'esperienza emozionante ed esclusiva, ispirata ad una serie di show targati Prime Video. Nel padiglione e nel salotto di Prime Video, uno spazio unico nel suo genere, in cui il pubblico lucchese potrà rilassarsi, caricare i propri dispositivi, godersi lo spettacolo della preparazione di cosplay con repair/make up area e giocare. Nello spazio Prime Video i fan saranno trasportati nei mondi di The Boys, INVERSO - The Peripheral e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, dove potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought e testare il Temp V con The Boys, dare uno sguardo al loro futuro nel Forever Fab shop del 2032 con INVERSO - The Peripheral e vivere le meraviglie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, grazie ad un'esclusiva mostra di costumi, corner per photo opportunities e alla sensazionale esperienza di visione di una scena chiave della serie. Cerca il segno di Sauron in giro per Lucca per sbloccare un'opportunità esclusiva...

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Panel e firmacopie Panel: Prime Video presenta: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Info: Prime Video presenta un panel per i fan del fantasy con tre attori del cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sul palco del Teatro del Giglio al Lucca Comics & Games Quando: Domenica 30 ottobre, ore 11:00 Dove: Teatro del Giglio

Unisciti al cast della serie Original di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Cynthia Addai-Robinson (Regina Reggente Miriel), Ismael Cruz Cordova (il soldato elfo silvano, Arondir) e Sophia Nomvete (la principessa dei nani Disa, moglie di Durin), per un ricco panel esclusivo moderato dal direttore Emanuele Vietina, dedicato alla prima stagione della rivoluzionaria serie e preparati a divertenti aneddoti dal dietro le quinte. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Instagram/Twitter/Facebook: @LOTRonPrime, #GliAnelliDelPotere

Lillo Petrolo e Frank Matano, Comedy Panel Panel: Prime Video presenta: Lillo Petrolo e Frank Matano Quando: Lunedì 31 ottobre, ore 15:30

Dove: Cinema Astra

Due guest d'eccezione dal mondo della comicità made in Italy atterreranno a Lucca dagli show di Prime Video. Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno al pubblico di Lucca i loro nuovi show: Sono Lillo, una nuova serie scripted Original italiana basata sul mitico personaggio Posaman, che debutterà in esclusiva su Prime Video il 5 gennaio 2023, e Prova Prova Sa Sa, un comedy show incentrato sull'improvvisazione con Frank Matano alla guida e quattro comici d'eccezione: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone - disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 novembre. Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno anche LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, uno speciale natalizio con alcuni concorrenti della prima e seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original italiano da record.