Prime Video, giugno 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

A giugno 2023 la piattaforma di Prime Video propone numerosi film e varie serie tv che spaziano tra generi e atmosfere: dall'attesissima quarta stagione di Jack Ryan di Tom Clancy a Love Club e Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la nuova serie prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video.

JACK RYAN DI TOM CLANCY

Tom Clancy's Jack Ryan: John Krasinski e Wendell Pierce in una scena

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy vede il protagonista affrontare la sua missione più pericolosa fino ad ora, alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna; nella sua indagine scopre una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese.

Nell'investigare fino a che punto si è infiltrata la corruzione, Jack e il suo team scoprono una realtà molto peggiore - la convergenza di un cartello della droga con un'organizzazione terroristica - che rivela quanto la cospirazione sia molto più vicina a loro di quanto pensassero, mettendo alla prova la fiducia del nostro eroe nel sistema che ha protetto e per cui ha sempre combattuto.

Jack Ryan 2: John Krasinski in una scena della seconda stagione della serie Amazon

Il cast della serie vede John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, e Betty Gabriel, con Abbie Cornish. Si uniscono al cast per questa nuova stagione Michael Peña e Louis Ozawa. Jack Ryan di Tom Clancy è coprodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television.

PESCI PICCOLI - UN'AGENZIA. MOLTE IDEE. POCO BUDGET

Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c'è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un'ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è diretta da Francesco Ebbasta, ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

LOVE CLUB

In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le complicate vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. Riuscirà Luz a vivere la storia con Roberta senza il timore di perdere la propria indipendenza? Mentre la malattia mentale è per Tim un ostacolo al suo sogno di fare il DJ, e Rose deve ritrovare il coraggio di cantare su un palco, Zhang sogna di esibirsi in drag ma per farlo deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. A fare da palcoscenico alle loro vite, il Love Club: un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere.

Love Club mette in scena le complicate vite amorose e amicali di quattro ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo, interpretati da giovani attori esordienti tra cui Veronique Charlotte, Alessio Lu, Ester Pantano, Rodrigo Robbiati. Prodotta da Tempesta Film, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per Prime Video.

DEADLOCH

La cittadina della Tasmania Deadloch, un tempo un borgo marinaro molto tranquillo, è sconvolta quando un uomo del posto viene trovato senza vita sulla spiaggia. Due detective donne vengono messe insieme per risolvere il caso: Dulcie Collins (Kate Box), un'esigente maresciallo locale, e Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), una ruvida investigatrice senior originaria di Darwin, insieme a Abby (Nina Oyama), una smaniosa agente junior. Mentre la città si prepara a lanciare l'evento annuale di arte, cibo e cultura - il Winter Feastival - il trio deve mettere da parte le proprie differenze e lavorare insieme per trovare l'assassino.

Deadloch riscrive in chiave comedy il genere crime e mette in discussione il rapporto dell'Australia con la verità, il genere e l'etnia, tenendo sulle spine in ogni momento. Deadloch è una commedia poliziesca in otto puntate creata dal popolare duo comico australiano di Kate McCartney e Kate McLennan.

WITH LOVE S2

With Love: una scena della serie

With Love è un dramedy romantico incentrato sui fratelli Lily e Jorge Diaz che affrontano i grandi cambiamenti della vita, affidandosi alla loro altrettanto grande famiglia. Dopo la sua vorticosa storia d'amore con Santiago, Lily decide di concentrare tutte le sue energie su un percorso personale di self-love, sviluppando la sua attività di makeup styling e cercando di diventare proprietaria di una casa.

Ma quando sia Santiago sia Nick le confessano i loro sentimenti, Lily si interroga su cosa sia meglio per il suo futuro. Nel frattempo Jorge comincia a chiedersi se lui e Henry siano davvero compatibili. Quando incontra gli orgogliosi genitori texani di Henry, non riesce a decidere se la relazione sia una favola o un incubo. With Love è creato da Gloria Calderón Kellett, che è anche executive producer insieme a Andy Roth. La serie è prodotta dalla società di produzione di Kellett, GloNation e Amazon Studios.

THE GRAND TOUR: EUROCRASH

Jeremy, Richard e James partono per l'Europa centrale per un viaggio che nessuno ha mai pensato di fare, con auto che nessuno si sognerebbe mai. Questo epico viaggio di 1400 miglia li porta da Danzica in Polonia, attraverso Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Assaggiano un po' di Formula 1 in stile sovietico, sono attaccati da arcieri letali, reclutano un famoso pilota da corsa e partecipano a uno spettacolare finale di Fast & Furious. Questo speciale arriva dopo la loro ultima uscita, A Scandi Flick, e sarà disponibile prima della loro prossima avventura, le cui riprese sono recentemente terminate in Mauritania.

I'M A VIRGO

I'm a Virgo è una commedia dark e fantastica che racconta la storia di Cootie (Jharrel Jerome), un giovane nero alto 13 metri di Oakland, in California. Cresciuto in clandestinità, passando il tempo con una dieta a base di fumetti e programmi televisivi, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l'amore, affronta situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe nella vita reale chiamato The Hero (Walton Goggins). I'm A Virgo è un'odissea mitica che mette in discussione lo scopo dell'odissea mitica.

I'm a Virgo è co-prodotto da Amazon Studios e Media Res Studio. Boots Riley e Tze Chun (Gotham) sono i co-showrunner della serie ed executive producer, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res Studio (Pachinko, The Morning Show), Rebecca Rivo (Escape Room) e Jharrel Jerome.

AURORA LEONE: UNA FAMIGLIA A PRETESTO

Dall'infanzia all'adolescenza, Aurora Leone racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita come: il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare. Scelte e condizionamenti. Uno show multiformato in cui si alterneranno scene del monologo di Aurora a clip backstage con i The Jackal e ospiti inaspettati.