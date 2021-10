Batman: Caped Crusader, la nuova serie animata presentata con un video al DC FanDome

Batman: Caped Crusader è la nuova serie animata, realizzata per HBO Max e Cartoon Network, e l'evento DC FanDome ha regalato le prime anticipazioni riguardanti il progetto con un video di presentazione.

Nel filmato J.J. Abrams spiega che ha colto l'occasione di collaborare con Bruce Timm e il suo amico Matt Reeves in occasione di un nuovo progetto dedicato alle avventure di Bruce Wayne.

Bruce Timm, produttore esecutivo, ha raccontato che quando aveva realizzato Batman: The Animated Series non poteva mostrare determinati elementi sugli schermi e ha colto l'occasione di ritornare alle idee alla base del progetto originale non dovendo però tenere conto dei limiti riguardanti la violenza e le tematiche adulte. Matt Reeves ha anticipato che non ci saranno in scena altri eroi in scena, mentre James Tucker, co-produttore dello show, ha spiegato che inizialmente Bruce Wayne non avrà a disposizione molte invenzioni, armi o gadget tecnologici a disposizione.

J.J. Abrams ha poi sottolineato che si tratterà di una storia che approfondisce gli aspetti psicologici e il suo percorso verso la redenzione.

Negli episodi Batman non ha ancora la fiducia del commissario Gordon, mentre villain come Catwoman, Joker e il Pinguino potrebbero prendere nuove direzioni e seguire dei percorsi inediti.

I produttori, inoltre, hanno svelato che una delle fonti di ispirazione sarà il cortometraggio Batman: Strange Days, realizzato nel 2014, anche se le puntate non saranno in bianco e nero. L'atmosfera sarà però in stile noir e vicino agli anni '40.