Prima di noi da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta

Debutta questa sera su Rai 1 Prima di noi: ecco cosa succede nella prima puntata, chi sono i protagonisti del cast e quante serate prevede la nuova fiction tratta dal romanzo di Giorgio Fontana.

Stasera, 4 gennaio, su Rai 1, e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, debutta Prima di noi, l'attesa saga familiare tratta dal romanzo storico di Giorgio Fontana. Diretta da Daniele Luchetti, la serie ci trasporta nel 1917, seguendo le vicissitudini della famiglia Sartori attraverso sessant'anni di storia italiana. Tutto ha inizio con il segreto inconfessabile di Maurizio, un soldato in fuga dopo Caporetto, il cui destino si intreccerà indissolubilmente a quello di Nadia, dando vita a un'epopea emozionante tra amore, colpe e riscatto.

Trama della saga della dinastia dei Sartori

La serie, tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana e diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, è un'epica saga familiare che attraversa sessant'anni di storia italiana, dal 1917 al 1978. Tutto ha inizio durante la Prima Guerra Mondiale con Maurizio Sartori, un giovane che, dopo la ritirata di Caporetto, decide di fuggire dal fronte. Questo segreto peserà su di lui per tutta la vita, rendendolo un uomo tormentato e un "disertore" spirituale. L'unica a conoscere la verità è Nadia, la donna forte e resiliente che sposa e con la quale dà inizio alla dinastia dei Sartori tra le montagne del Friuli.

Il racconto segue poi l'evoluzione della famiglia attraverso tre generazioni, spostandosi dal mondo rurale alla Torino industriale delle fabbriche. Mentre l'Italia affronta la dittatura fascista,il secondo conflitto mondiale, il boom economico e gli anni di piombo, i figli di Maurizio e Nadia - il riflessivo Gabriele e lo scapestrato Renzo - cercano il proprio riscatto e un senso di appartenenza. La serie esplora così il fardello delle eredità morali e i silenzi che legano i padri ai figli, dipingendo il ritratto di un intero popolo in bilico tra il peso del passato e la speranza nel futuro.

Maurizio Lastrico e Matteo Martari

Il Cast di Prima di Noi

Il protagonista maschile è Andrea Arcangeli, che interpreta Maurizio Sartori, un soldato in fuga dal fronte. Accanto a lui, nel ruolo della vera anima della famiglia, c'è Linda Caridi nei panni di Nadia Tassan, donna forte e determinata che accoglie Maurizio e lo accompagna per tutta la vita, custodendo il suo segreto.

Leonardo Cesaroni e Maurizio Lastrico interpretano Gabriele Sartori, primogenito di Nadia e Maurizio: simile alla madre, cattolico e studioso, è profondamente innamorato di Margherita. Alessandro Benedetti e Matteo Martari sono Renzo Sartori, terzogenito e copia del padre, scapestrato e avventuriero, che troverà in Teresa una guida e un approdo.

Luca Di Sessa è Domenico Sartori, secondogenito fragile, animato da una profonda attenzione verso gli svantaggiati, che lo porterà a combattere in Africa. Lorena Nacchia e Diane Fleri interpretano Margherita, disperata per la scomparsa di Gino in Russia, il cui destino si intreccerà con quello di Gabriele.

Una scena di Prima di noi

Benedetta Cimatti è Teresa, proprietaria di un'osteria alla periferia di Torino, che accoglie Renzo e finisce per innamorarsi di lui. Elena Linetti interpreta Maddalena, madre di Nadia Tassan. La generazione successiva vede Romana Maggiora Vergano nel ruolo di Eloisa, primogenita di Gabriele e Margherita, spirito ribelle che negli anni Settanta abbraccia l'anarchia, e Lorenzo Aloi nei panni di Davide, secondo figlio della coppia, introverso e impermeabile alle emozioni, segnato dalla poliomielite.

Andrea Palma è Luigi, figlio illegittimo di Renzo Sartori. Stefano Venturi e Francesco Canellotti interpretano Flavio, amico dei Sartori. Ginevra Francesconi è Diana, primogenita di Renzo e Teresa, mentre Luca Nozzoli è Libero, il loro secondogenito. Completano il cast Maria Vittoria Dallasta nel ruolo di Marta e Fausto Maria Sciarappa in quello di Leone.

Per quante puntate ci farà compagnia la fiction di Rai 1

La fiction è composta da dieci episodi che ci terranno compagnia per cinque prime serate su Rai 1 (due episodi per serata), ogni domenica dopo Affari tuoi. Ecco il calendario delle puntate:

1ª Puntata: Domenica 4 gennaio 2026

2ª Puntata: Domenica 11 gennaio 2026

3ª Puntata: Domenica 18 gennaio 2026

4ª Puntata: Domenica 25 gennaio 2026

5ª Puntata (Finale): Domenica 1 febbraio 2026

Linda Caridi nei panni di Nadia Tassan

Cosa vedremo nella puntata del 4 gennaio della serie di Daniele Luchetti

Episodio 1 (Ambientato nel 1917): La storia si apre nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Dopo la tragica ritirata di Caporetto, il giovane soldato Maurizio Sartori decide di abbandonare il fronte. Cercando scampo dalla morte e dalla follia del conflitto, trova rifugio presso il casale della famiglia Tassan, nelle valli friulane.

Qui incontra Nadia, una donna dalla tempra d'acciaio che, pur scoprendo la sua condizione di disertore, decide di non denunciarlo. Tra i due nasce un amore profondo e clandestino, fondato su un segreto pericolosissimo che potrebbe costare la vita a Maurizio. Tuttavia, il peso della colpa e il trauma della guerra iniziano già a scavare un solco nell'animo dell'uomo.

Maurizio e Nadia

Episodio 2 (Ambientato nel 1919): Siamo nel dopoguerra. Dopo un periodo di allontanamento e incertezza, Maurizio e Nadia si ritrovano e decidono di sposarsi, trasferendosi in paese con il loro primogenito, Gabriele. Maurizio trova impiego come operaio e stringe amicizia con Leone, ma l'instabilità politica del tempo bussa alla loro porta.

Durante uno scontro con le prime camicie nere, Maurizio e l'amico vengono arrestati. Nonostante l'interrogatorio della polizia, Maurizio riesce a mantenere il segreto sulla sua diserzione. La famiglia si allarga con la nascita di Domenico e Renzo, ma la serenità è minata dai demoni interiori di Maurizio, che si rifugia nell'alcol, costringendo Nadia a farsi carico del sostentamento di tutti.