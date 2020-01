Prima dell'alba: Ethan Hakwe non esclude un quarto film per concludere la storia

Prima dell'alba potrebbe avere un quarto film: Ethan Hakwe ha infatti parlato della possibilità che il racconto prosegua per concludere la storia di Jesse e Celine.

Il primo lungometraggio in cui l'attore recitava accanto a Julie Delpy ha debuttato nel 1995 al Sundance Film Festival. Richard Linklater ha quindi proseguito la storia iniziata in Prima dell'alba con Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight, arrivati nelle sale nel 2004 e nel 2013.

Celebrando il venticinquesimo anniversario del debutto del film, il regista e il protagonista Ethan Hawke hanno parlato di una possibile continuazione della travagliata storia d'amore. L'attore ha sottolineato: "Ho provato una sensazione quando ho finito Before Midnight che non ho mai avuto prima, ovvero che avevamo finito". Ethan ha però dichiarato: "Quello non vuol dire che non ci sarà un altro film, come un epilogo. Sarei curioso di una serie di 'Dopo', della possibilità di affrontare quello che accade realmente nella seconda metà della vostra vita".

Il regista ha proseguito: "Forse aspetteremo fino a quando gli attori saranno ottantenni e realizzeranno un remake comico di Amour, in cui uno dei due deve togliere la vita all'altro quando ormai sono anziani. Non lo escludo".

Tra le curiosità condivise dal regista anche il fatto che alle audizioni di Prima dell'alba, inoltre, si erano presentate anche Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston perché il filmmaker non aveva ancora deciso la nazionalità dei due protagonisti. Nella prima bozza della sceneggiatura i personaggi principali si chiamavano Chris e Terry e, in un certo senso, non avevano un genere.

