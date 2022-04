Before Midnight, Richard Linklater sul quarto film: "Sarebbe dovuto uscire adesso, ma..."

Se state aspettando con ansia delle novità sulla saga di Before Midnight, sperando in un sequel per l'acclamata trilogia di Richard Linklater, sentite cos'ha da dire in merito il regista.

Ai microfoni di Collider, Linklater ha discusso a lungo dell'eventualità di un nuovo capitolo della storia con protagonisti Ethan Hawke e Julie Delpy, e la sua risposta generale è stata "Non lo so. Mai dire mai".

"Ma credo che abbiamo perso l'opportunità giusta. Sarebbe dovuto uscire adesso, ma non abbiamo... L'idea grandiosa non ha davvero colpito. Penso che l'ultimo ci abbia spremuto a dovere. Non so" continua però, e spiega "Una trilogia, se si conclude così, va bene, ma si spera sia una vita lunga, sai? È così che andata le altre volte. Abbiamo capito che (i personaggi) erano ancora vivi e ci stavano parlando. E così una grande idea si è palesata, un'idea per la quale valeva la pena di svilupparci su un film. E questa volta una cosa del genere non è ancora accaduta. Ma se dovesse succedere, chi lo sa?".

Poi aggiunge: "Non ci dimentichiamo comunque che Bergman si è ritirato dalla regia, e poi 10 anni dopo è tornato con Sarabanda. Scene da un matrimonio, ha ripreso da 30 anni dopo o quello che è, che è davvero interessante. E lo ha fatto... Beh erano tutti vecchi.

Scene da un matrimonio è un po' come ci siamo lasciati con Before Midnight. Quindi forse è un paragone appropriato... Ma chi lo sa? Però siamo sempre aperti a ogni cosa".

Quindi il prossimo episodio potrebbe essere dopo 20 ani invece che dopo 8 o 10?

"È stata un po' una casualità che quei due siano arrivati a 9 anni di distanza. Non lo avevamo pianificato. È andata così, e ha involontariamente dato un ritmo piuttosto bizzarro che poi non abbiamo saputo replicare. Ma una trilogia è una trilogia. Voglio dire, può stare in piedi da sola tranquillamente. Ma una quadrilogia potrebbe essere anche meglio. Chi può dirlo? Potremmo anche arrivarci. O com'è che si dice quando sono cinque? Ma forse ci fermeremo a quattro. Però trilogia è più semplice...".