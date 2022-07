Prey: una nuova foto del prequel di Predator mostra nel dettaglio il look del guerriero

Ad agosto arriverà in streaming Prey e una nuova foto del prequel di Predator svela il look del guerriero alieno.

Prey, il film prequel di Predator, arriverà tra circa un mese nelle sale americane e una nuova foto mostra il look del guerriero intergalattico.

Lo scatto, condiviso dal magazine Empire, permette di vedere i dettagli del look della nuova versione dell'iconico personaggio.

La foto pubblicata online tratta da Prey ha già scatenato i commenti dei fan della saga che hanno notato delle somiglianze tra la nuova versione e quella della produzione originale di Jean-Claude Van Damme, che era la scelta originale per interpretare il personaggio per creare un contrasto con l'imponente fisico di Arnold Schwarzenegger. I produttori cambiarono, in un secondo momento, idea, affidando il ruolo a Keven Peter Hall.

Prey: una foto del film

Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all'ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

Predator: il prequel Prey sarà ambientato nelle Grandi Pianure nel 1719

Prey è diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison e prodotto da John Davis, Jhane Myers e Marty Ewing, con Lawrence Gordon, Ben Rosenblatt, James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff come produttori esecutivi.

I filmmaker si sono impegnati a creare un film che fornisse un ritratto accurato dei Comanche e garantisse un livello di autenticità che fosse fedele alle popolazioni indigene. Per questo, il film si avvale di una produttrice (Myers) nativa Comanche e di un cast composto quasi interamente da attori nativi e della Prima Nazione, tra cui Amber Midthunder, l'esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush e Julian Black Antelope. Il film è interpretato anche da Dane DiLiegro nei panni di Predator.