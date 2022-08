Prey è da oggi su Disney+ anche in versione originale: ecco come guardarlo in lingua comanche!

Se siete fan della visione in lingua originale, allora non potete perdervi la possibilità di vedere Prey in lingua comanche su Disney+.

Prey, il nuovo capitolo della saga di Predator, è finalmente disponibile su Disney+, e per gli abbonati alla piattaforma sarà possibile vederlo anche in versione originale con audio in lingua comanche.

Quest'oggi, venerdì 5 agosto, sulla piattaforma streaming Disney+ (e su Hulu in America) è approdato Prey, il film prequel di Predator diretto da Dan Trachtenberg.

Ambientata nei primi anni del '900 nella terra natia dei Comanche, la pellicola ha come protagonista la Naru (Amber Midthunder), una giovane guerriera che cerca di proteggere la sua tribù dalla misteriosa minaccia aliena.

E, grazie alle possibilità offerte dallo streaming, chi vorrà vivere l'esperienza visiva nella sua totale autenticità potrà farlo andando nella sezione extra della piattaforma, e cliccando sull'opzione "Prey (versione comanche)".

"È un bonus enorme perché se fosse stato trasmesso al cinema, non avremmo potuto avere l'opzione di vederlo in lingua comanche" ha convenuto anche la produttrice del film Jhane Myers ai microfoni di GamesRadar, come riporta /Film: "È davvero importante. Questa è la prima volta che vediamo un film interamente in lingua comanche, ed è anche la prima volta in cui una nuova pellicola arriva in lingua natia. Quindi per quanto riguarda autenticità e rappresentatività, forma un precedente davvero importante".

E conclude: "Dico sempre alle persone 'Oh, dovete vederlo in inglese, e poi anche in comanche per vedere da voi [quanto possa significare]!'. Per i nativi-americani è qualcosa di straordinario. Davvero enorme".