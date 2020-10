Pretty Woman: gli stivali indossati da Julia Roberts messi all'asta

Gli iconici stivali indossati da Julia Roberts nel film Pretty Woman saranno messi all'asta e i fan potranno, nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, cercare di aggiudicarsi l'ambito accessorio usato sul set.

Il cult degli anni '90 rimane estremamente popolare anche tra le nuove generazioni e c'è quindi molta attesa per scoprire a quale cifra verranno venduti.

Julia Roberts ha indossato gli stivali di vernice nera nel film di Garry Marshall e gli scatti che la ritraggono con le calzature sono stati usati anche per i materiali promozionali della commedia Pretty Woman.

L'asta annuale di Prop Store proporrà anche altri oggetti di scena usati sul set della serie Friends, della trilogia di Matrix, o di film del calibro di Batman e Star Wars.

Gli organizzatori dell'evento sostengono che gli stivali potrebbero essere venduti a una cifra compresa tra 13.000 e 19.000 dollari.

Julia Roberts aveva parlato del proprio look nel 2018, quando aveva conquistato il premio Style Icon Award, sostenendo che essere popolare e alta rende complicato fare acquisti, preferendo quindi affidarsi alle scelte compiute dal suo team che le propongono i capi che considerano più adatti a lei: "Arrivano queste persone incredibili a casa tua con tantissime cose fantastiche. Questo premio è quindi per il fatto che sia stata brava dire 'Oh, penso quello, o quello'. Sono esperta nel puntare alle cose giuste, onestamente è tutto questo. Non vado mai a fare shopping. Ho semplicemente detto 'Voglio indossare quelle scarpe' e questo mi rende in qualche modo grandiosa".