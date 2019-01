Pretty Princess 3: Anne Hathaway conferma che si sta lavorando al sequel

Pretty Princess potrebbe tornare sul grande schermo con un terzo capitolo della storia di Mia Thermopolis: l'attrice Anne Hathaway, durante una recente apparizione televisiva, ha infatti confermato che si è al lavoro sul possibile sequel.

Il premio Oscar ha dichiarato che esiste una sceneggiatura, già completata, e che Julie Andrews e la produttrice Debra Martin Chase, come lei, sono incredibilmente entusiaste all'idea di lavorare al progetto: "Semplicemente non vogliamo realizzarlo se non sarà perfetto perché amiamo quella storia tanto quanto voi. Per noi è altrettanto importante e non vogliamo proporre nulla fino al momento in cui sarà pronto, ma ci stiamo lavorando".

Pretty Princess raccontava la storia della studentessa del liceo Mia Thermopolis, la cui vita viene sconvolta quando incontra per la prima volta la nonna paterna, la regina Clarisse Renaldi (Andrews), che le rivela come sia in realtà una principessa e l'unica erede di una piccola nazione europea chiamata Genovia.

Il primo film ha incassato 165 milioni di dollari in tutto il mondo e il sequel arrivato nelle sale nel 2004, nel cui cast c'era anche Chris Pine al suo debutto, ha raggiunto invece quota 134 milioni, raccontando il passaggio da principessa a regina.