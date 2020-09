Pretty Little Liars: la serie tv avrà un reboot dal creatore di Riverdale

Roberto Aguirre-Sacasa, creatore della serie tv Riverdale, sta lavorando al reboot di Pretty Little Liars, la serie tv basata sulla serie di libri "Giovani, carine e bugiarde" di Sara Shepard, conclusasi nel 2017 dopo sette stagioni.

Era l'8 giugno del 2010 quando Pretty Little Liars si affacciava per la prima volta sul canale ABC Family. Da allora sono trascorsi dieci anni, i primi sette dei quali hanno visto crescere costantemente l'affetto del pubblico nei confronti delle cinque protagonista della serie tv. Dopo la settima ed ultima stagione, in molti sui social hanno manifestato il proprio dispiacere per la fine dell'opera ideata da Marlene King, seguendo comunque con passione l'evolversi delle rispettive carriere di Troian Bellisario, Ashley Benson e delle altre componenti del quintetto "giovane, carino e bugiardo".

Probabilmente sarà stato proprio questo inscalfibile interesse del fandom a spingere Roberto Aguirre-Sacasa e Alloy Entertainment a sviluppare un reboot della serie tv, come confermato in queste ore da Deadline. Il riavvio, che sarà scritto da Aguirre-Sacasa, autore dell'altrettanto fortunata serie Riverdale, è nelle sue primissime fasi, ma quasi sicuramente racconterà una nuova storia con nuovi personaggi. Nonostante non si sia ancora parlato di una rete destinataria del reboot, HBO Max sarebbe l'opzione più logica, considerando che lo streamer sta già preparando il reboot di un'altra serie ricollegabile alla WBTV, ovvero Gossip Girl, sempre con nuovi personaggi. Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment ricopriranno i ruoli di produttori esecutivi della serie insieme a Aguirre-Sacasa.

Ricordiamo che Pretty Little Liars ha debuttato nel 2010 su ABC Family. Sull'emittente vennero trasmessi dieci episodi ma, considerato l'immediato successo ottenuto, si pensò bene di aggiungere 12 ulteriori episodi. In totale, gli episodi prodotti nel corso degli anni sono stati ben 160, a testimonianza di quanto il pubblico si sia appassionato alle protagoniste dello show, costantemente prese di mira dai vari antagonisti che si sono alternati nel corso delle stagioni. A questo punto non rimane che scoprire come risponderà il pubblico a questo nuovo progetto, considerato l'insuccesso registrato dai due spin-off nati nel 2013 (Ravenswood) e nel 2017 (Pretty Little Liars: The Perfectionists), cancellati entrambi dopo una sola stagione.