Pretty Little Liars: in arrivo una reunion del cast per beneficenza

Il cast della serie Pretty Little Liars sarà protagonista di una reunion virtuale per raccogliere fondi da dare in beneficenza.

Pretty Little Liars sarà la prossima serie al centro di una reunion virtuale organizzata per beneficenza, come rivelato dalle star del progetto tratto dai romanzi di Sara Shepard che aveva conquistato l'attenzione degli spettatori. L'evento sarà disponibile sull'app Looped venerdì 15 maggio.

I membri del cast che si incontreranno online per la gioia dei fan saranno Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse, Ian Harding, Janel Parrish, Tyler Blackburn. Alla reunion virtuale, a favore di Feeding America, di Pretty Little Liars parteciperà anche la creatrice I. Marlene King.

Sulla piattaforma di Cast4Good sarà possibile acquistare i biglietti per l'evento online al prezzo di 15 dollari e i fan potranno quindi assistere a un panel live e porre delle domande alle star. Alcuni fan hanno inoltre ottenuto la possibilità, pagando un extra, di ottenere una videochat con uno dei membri del cast o con la showrunner della serie di Freeform che raccontava i misteri e i segreti che contraddistinguevano la vita di un gruppo di liceali.