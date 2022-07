Pretty Little Liars: Original Sin, il trailer della serie

HBO Max ha condiviso il trailer della nuova serie Pretty Little Liars: Original Sin, in arrivo sugli schermi americani a fine luglio.

Il mondo di Pretty Little Liars si espanderà con lo spinoff Original Sin, progetto di cui è stato diffuso il trailer, in attesa del debutto sugli schermi americani previsto per il 28 luglio.

Nel video pubblicato da HBO Max vengono introdotte le protagoniste della nuova storia, mostrandole alle prese con i messaggi di A che minaccia di far emergere i loro segreti e quelli dei loro genitori.

Dopo le prime tre puntate delle dieci previste, Pretty Little Liars: Original Sin ritornerà sugli schermi americani il 4 e l'11 agosto, prima del finale previsto per il 18 agosto.

Il progetto si ispira ai romanzi di Sara Shepard e nel cast ci saranno Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco, Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson, e Alex Aiono.

La sinossi anticipa: "Venti anni fa, una serie di tragici eventi hanno quasi fatto a pezzi la città di Millwood. Ora, nel presente, un gruppo di teenager - le nuove "Liars" - si ritrovano a essere tormentate da uno sconosciuto assalitore e a dover pagare il peccato segreto commesso dai loro genitori due decenni prima, oltre che i propri".

La serie è scritta e prodotta da Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhhoon Bring, mentre nel team della produzione ci sarà anche la creatrice dello show originale I. Marlene King.