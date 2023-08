Pretty Little Liars, Lucy Hale parla di un possibile cameo nello spin-off della serie

Lucy Hale di Pretty Little Liars si è espressa sulla possibilità di apparire nello spin-off di Pretty Little Liars: Original Sin per riprendere il suo ruolo di Aria.

Lucy Hale sarebbe entusiasta di fare un cameo nella seconda stagione della serie spinoff di PPL, Pretty Little Liars: Original Sin. Parlando con TVLine prima dello sciopero SAG-AFTRA, la Hale, che ha interpretato Aria nell'originale Pretty Little Liars, ha parlato della sua disponibilità ad apparire nuovamente nell'universo di PLL. Entusiasta del fatto che la serie continui ad attirare spettatori, la Hale ha dichiarato che "sicuramente" prenderebbe in considerazione la possibilità di fare un cameo e che l'esperienza sarebbe "divertente".

"Sarei disposta a fare un cameo? Sì, sicuramente. Penso che sarebbe divertente. Sono molto felice che lo show stia andando bene e non vedo l'ora di vedere la seconda stagione. Mi piace che stiano affrontando temi diversi in ogni stagione" ha detto l'attrice.

Pretty Little Liars: Original Sin, Bailee Madison nel reboot horror per HBO Max

In cosa potrebbe consistere il cameo?

Aria appare per l'ultima volta durante il finale di serie di Pretty Little Liars sposata con il partner e professore Ezra Fitz e i due desiderosi di adottare un bambino al ritorno dalla loro luna di miele. Nel finale di Pretty Little Liars: Original Sin, la protagonista Imogen Adams (Bailee Madison) rivela che la coppia di Rosewood ha adottato il suo bambino. Forse un cameo della Hale potrebbe riguardare un incontro con Imogen oppure Aria potrebbe rientrare di nuovo nell'orbita di A. Anche se ancora non si sa nulla, i fan della serie originale festeggerebbero sicueramente il fatto di vedere la Hale vestire il personaggio di Aria ancora una volta.