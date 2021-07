Pretty Little Liars: Original Sin, Bailee Madison nel reboot horror per HBO Max

Bailee Madison affiancherà Chandler Kinney e Maia Reficco nel cast principale di Pretty Little Liars: Original Sin, reboot in salsa horror della popolare serie Pretty Little Liars.

Bailee Madison affiancherà Chandler Kinney e Maia Reficco nel reboot della popolare serie, in onda dal 2010 al 2017. Il creatore di Riverdale e Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa firmerà lo show insieme a Lindsay Calhoon Bring. Il progetto è descritto come un cupo coming-of-age reboot che racconterà una storia nuova con personaggi inediti.

La descrizione ufficiale della serie anticipa: "Venti anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi fatto a pezzi la città di Millwood. Ora, nel presente, un gruppo di teenager molto diverse tra loro - un nuovo gruppo di Piccole Bugiarde - si ritrovano tormentate da un aggressore sconosciuto e devono pagare per il peccato segreto che i loro genitori hanno compiuto due decenni fa, oltre che per i propri".

Lindsay Calhoon Bring si occuperà con Aguirre-Sacasa della sceneggiatura e della produzione della serie e i due hanno dichiarato: "Siamo enormi fan di quello che la creatrice Marlene King e il suo cast iconico hanno creato, sapevamo che dovevamo trattare la serie originale come canonica e fare qualcosa di diverso. Quindi ci sposteremo in un'atmosfera all'insegna della suspense e dell'horror in questo reboot che speriamo renderà onore a ciò che i fan amavano di quella serie di successo, mentre uniamo degli elementi nuovi e inaspettati".