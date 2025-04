Presence di Steven Soderbergh in anteprima al COMICON Napoli 2025, svelata l'uscita nelle sale

Dopo aver terrorizzato il pubblico americano, la nuova fatica di Steven Soderbergh, il misterioso Presence, ha una data di uscita e una speciale anteprima che sarà ospitata dal COMICON Napoli 2025.

Dopo il passaggio a dicembre 2024 in concorso al Noir in festival e l'anteprima evento al COMICON Napoli 2025, Presence uscirà nei cinema italiani dal 24 luglio con Lucky Red. La proiezione napoletana sarà inserita all'interno dell'evento Visioni invisibili: Soderbergh e il cinema del soprannaturale, a cui parteciperano i creators Francesco Gullo, Serena Marletta, Victorl Laszlo e Valentina Gessaroli moderati da Andrea Vailati di Artesettima. L'appuntamento con il pubblico è fissato al 2 maggio alle 16.00 al COMICON Napoli in Sala Italia.

Il film che ha 'stressato' il pubblico

Scritto da David Koepp, Presence vede nel cast Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox.

Il thriller soprannaturale, girato in un'unica location, è stato presentato a febbraio al Sundance Film Festival dove ha riscosso l'entusiasmo del pubblico terrorizzato dall'esperienza visiva unica.

Presence è una ghost story incentrata sul personaggio di Rebecca (Lucy Liu), che assieme al marito Chris (Chris Sullivan) e ai figli adolescenti Tyler (Eddy Maday) e Chloe (Callina Liang) si trasferisce in una bella villetta in periferia. Chloe è sconvolta dalla perdita della sua migliore amica, morta per overdose poco tempo prima. Tyler invece è all'apice del successo: campione di nuoto, sta diventando molto popolare all'interno della nuova scuola. Rebecca spera che il trasferimento aiuti Tyler a ottenere risultati sempre migliori e Chloe a superare il lutto. Un giorno però Chloe si accorge che nella sua camera sono stati spostati dei quaderni su cui stava studiando, anche se nessuno è entrato a riordinare. La ragazza percepisce una presenza, un'entità che la sorveglia e di cui in qualche modo percepisce le emozioni. La madre e il fratello non le credono mentre suo padre sembra darle più credito. Ben presto le manifestazioni aumentano, soprattutto quando Chloe si sente a disagio o è minacciata. E per tutta la famiglia diventa impossibile ignorarle.

Presence sarà in anteprima al COMICON Napoli 2025 il 2 maggio e dal 24 luglio in sala con Lucky Red.