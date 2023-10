Prendi il Volo: il secondo trailer ufficiale del film dei creatori di Minions

Questo Natale, Illumination, i creatori dei blockbuster Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets - Vita da animali, vi invitano a volare nell'emozione dell'ignoto con una divertente e piumata vacanza in famiglia nella nuova commedia ricca di azione, Prendi il Volo. Di seguito, potete visionare il secondo trailer della pellicola.

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli - il figlio adolescente Dax e la papera Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale.

Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull'altro - e su se stessi - di quanto avessero mai pensato.

Dalla sceneggiatura di Mike White, il creatore vincitore di un Emmy per The White Lotus e lo sceneggiatore di School of Rock, il film vanta un cast comico di alto livello guidato dall'attore candidato all'Oscar e all'Emmy Kumail Nanjiani (The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no, Eternals) nel ruolo dell'ansioso papà Mallard Mack e dalla candidata all'Emmy Elizabeth Banks (Hunger Games e Pitch Perfect) nel ruolo di Pam, la coraggiosa e pronta di spirito matriarca dei Mallard.

Locandina di Prendi il volo

Diretto da Benjamin Renner, il regista candidato all'Oscar di Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 Note e La Volpe Cattiva e altri Racconti, Prendi il volo è uno spettacolo visivo senza precedenti nell'acclamata storia di Illumination; caratterizzato da una tecnica espressiva elevata, un umorismo sovversivo e un animo autentico tipici di Illumination, Prendi Il Volo vanta personaggi indimenticabili e una colonna sonora straordinaria.