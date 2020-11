Preferisco il Paradiso: la miniserie con Gigi Proietti stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Preferisco il Paradiso, miniserie del 2010 in onda per rendere omaggio a Gigi Proietti, scomparso ieri all'età di 80 anni.

Gigi Proietti circodato da bambini nella fiction Rai Preferisco il Paradiso

Diretta da Giacomo Campiotti nel 2010, co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, Preferisco il Paradiso racconta la storia di uno dei santi più bizzarri della storia della Chiesa. Il santo della gioia, il giullare di Dio, il secondo apostolo di Roma, Pippo il buono, sono solo alcune delle definizioni di questo sacerdote. Nato a Firenze nel 1515, ha poi vissuto per sessant'anni a Roma. Mentre si celebrava il Concilio di Trento e prendeva avvio la Controriforma, San Filippo formava i giovani con tenerezza ed ironia avvicinandoli alla liturgia e facendoli divertire, cantando e giocando, in quello che sarebbe divenuto l'Oratorio, proclamata congregazione da Papa Gregorio XIII nel 1575. San Filippo Neri nella sua lunga vita fu amico di Sant'Ignazio e del cardinale Carlo Borromeo, ma quando gli fu chiesto se voleva diventare cardinale disse che preferiva il Paradiso. Fu proclamato santo nel 1622.

Preferisco il Paradiso è la seconda delle due serate commemorative previste nel palinsesto RAI come ricordo di Gigi Proietti, scomparso a 80 per ironia della sorte proprio nel giorno del suo compleanno. E ancora la RAI, dopo avergli dedicato un sezione dedicata sulla piattaforma RaiPlay, potrebbe trasmettere in diretta televisiva i funerali del grande attore, che saranno celebrati a Roma giovedì 5 novembre. Per l'occasione nella capitale sarà proclamato il lutto cittadino.