Predators stasera su Rai 4: trama e cast del terzo capitolo della serie cinematografica Predator

Stasera Rai 4 per il ciclo Alien Action manda in onda Predators: trama, recensione e cast del film, terzo capitolo della serie cinematografica Predator.

Rai 4 stasera 4 luglio, in prima serata alle 21:20 per il ciclo Alien Action manda in onda il film Predators, terzo capitolo della serie cinematografica Predator. La rassegna estiva è dedicata alla zona d'incontro tra il cinema fantascientifico e quello d'azione. La pellicola è diretta da Nimród Antal. Alex Litvak e Michael Finch hanno scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da John Debney. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Adrien Brody in un'immagine del film Predators

Predators: Trama

Royce è un mercenario che, con riluttanza, guida un gruppo di guerrieri scelti - spietati assassini, membri del clan Yazuka, condannati - che presto scopriranno di essere stati portati su un pianeta alieno e sconosciuto. Da predatori umani saranno ridotti a prede di indicibili orrori.

Un'agguerrita Alice Braga nel film Predators

Predators: Curiosità

Predators è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 14 Luglio 2010 grazie a 20th Century Fox). Le riprese del film si sono svolte dal 28 Settembre 2009 al 18 Dicembre 2009 negli USA.

Interpretare un personaggio che maneggia coltelli in un film di Robert Rodriguez non rappresenta una novità per Danny Trejo. "Tutti i ruoli che interpreto hanno a che vedere con qualche tipo di coltello o di oggetto affilato" dice l'attore. Aggiunge Rodriguez "In Desperado Danny interpretava un personaggio chiamato 'Navajas', che significa 'coltelli'; in Dal tramonto all'alba era 'Razor Charlie' e in Predators era 'Cuchillo' (altro termine spagnolo per coltello). Perciò Danny è in tutto e per tutto una specie di set ambulante di posate da taglio"

Film della saga: Predator. Predator 2. Predators. The Predator. Prey. Oltre a questi, ci sono anche due crossover con la saga Alien: Alien Vs. Predator e Aliens vs. Predator 2.

Mahershalalhashbaz Ali nel film Predators

Predators: Interpreti e personaggi

Oleg Taktarov in una scena di Predators

Predators: Recensione e trailer

