Predator: Killer of Killers, il trailer del film animato svela la data di uscita

Il film animato Predator: Killer of Killers, progetto targato 20th Century Studios e diretto da Dan Trachtenberg, ha ora un trailer e una data di uscita.

L'appuntamento per i fan della saga è stato fissato sugli schermi di Hulu al 6 gennaio, come confermato dal video diffuso oggi online.

Cosa racconterà il film animato

Le prime immagini di Predator: Killer of Killers svelano che al centro della trama ci saranno diverse generazioni alle prese con la terrificante minaccia.

Nel film ci saranno quindi degli eventi legati ai vichinghi, mostrando un tentativo di vendicarsi, un ninja nel Giappone feudale che lotta contro il fratello samurai per una battaglia per la successione, e un pilota di aerei della seconda Guerra mondiale che cerca di indagare su una minaccia di un altro mondo che sta causando problemi agli alleati.

Tutti questi guerrieri, che sono killer in modo diverso, sono al tempo stesso prede per il loro avversario, ovvero il killer degli assassini.

Ecco il trailer:

I nuovi progetti della saga

Dan Trachtenberg, che ha già diretto Prey, è co-regista del lungometraggio animato insieme a Josh Wassung di The Third Floor.

La sceneggiatura è firmata invece da Micho Robert Rutare, basandosi su una storia firmata dallo stesso Trachtenberg e sui personaggi creati da Jim Thomas e John Thomas.

Trachtenberg ha diretto anche il film live-action Predator: Badlands, in arrivo nelle sale il 7 novembre. La protagonista è l'attrice Elle Fanning nel ruolo di Thia, che stringe un'inaspettata alleanza con un giovane Predator. Il regista ha anticipato recentemente: "C'è qualcosa in lui che ti colpisce emotivamente. Creare un personaggio con cui puoi entrare in empatia, pur mantenendolo estremamente intimidatorio, è stata una sfida, ma anche una fonte di grande entusiasmo".