Predator: Arnold Schwarzenegger è di nuovo Dutch per il gioco Hunting Grounds

Arnold Schwarzenegger ha ripreso il ruolo di Dutch in occasione del videogioco Predator: Hunting Grounds, come ha svelato PlayStation svelando un update legato al videogame.

La notizia è stata comunicata con un post scritto da Jared Gerritzen, a capo di Illfonic.

Il primo aggiornamento di Predator: Hunting Grounds sarà gratuito e permetterà ai giochi di esplorare la storia di Dutch, il personaggio di Arnold Schwarzenegger, scoprendo dove è stato in questi anni e sentire la sua storia raccontata tramite delle registrazioni audio a cui i giocatori potranno accedere superando i vari livelli.

Il secondo modo è a pagamento e permetterà agli utenti di usare l'avatar di Dutch e accedere ad armi come il fucile QR5 "Hammerhead" e il coltello del personaggio. Entrambe le opzioni saranno a disposizione dal 26 maggio.

Hunting Grounds trasporta i giocatori in aree remote dove Predator va alla ricerca delle sue vittime. Gli utenti entrano in azione come membro di un team di elite e devono completare delle operazioni paramilitari oppure scegliere di agire in versione Predator per andare a caccia e utilizzare le armi realizzate con la tecnologia aliena, collezionando inoltre i trofei. La missione di Predator è chiara: cacciare, studiare i guerrieri nella giungla e scegliere con chi confrontarsi, cercando di non far fuggire le proprie prede.