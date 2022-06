Predator: il nuovo trailer del film prequel Prey svela i personaggi e nuovi gadget

Il trailer di Prey ha regalato nuove anticipazioni riguardanti la storia e i personaggi al centro della trama.

Nel video si vede la protagonista dichiarare che vuole cacciare perché tutti pensano che non possa farlo, mostrandola mentre si ritrova poi alle prese con la temibile presenza aliena che minaccia la sopravvivenza della sua comunità. Nel trailer spazio così a combattimenti, morte e tanta azione.

Il regista di Prey, Dan Trachtenberg, e Jhane Myers, nel team dei produttori, hanno inoltre svelato qualche anticipazione a ComicBook.

Il filmmaker ha raccontato: "Un po' di tempo fa ho dichiarato che mi sono ispirato al videogioco God of War e queste due cose sono nel trailer. Il primo è il suo scudo, che vedete brevemente. E l'altro non è un gadget di Predator, ma semplicemente il modo in cui Nadu usa la sua ascia, ha inventato qualcosa di davvero fantastico per quel Tomahawk. Ed è ispirato a un elemento presente in quel videogioco. Penso che lo scudo sia incredibilmente fantastico. Ci sono un paio di cose rimaste uguali, ma anche quelle funzionano in modo leggermente diverso".

Trachtenberg ha spiegato: "Penso che nella mia mente il nostro Predator, non solo esista 300 anni prima le storie raccontate in precedenza, ma inoltre per quanto riguarda i film sci-fi, il tempo trascorre davvero lentamente. Penso sia il modo in cui funziona Star Wars o persino Star Trek, sono 300 anni più o meno. Le navi non saranno improvvisamente così diverse. Ma penso che questo tizia provenga da un emisfero diverso del pianeta e sia un po' di razza diversa. Anche il suo aspetto è un po' nuovo, conosciuto, ma nuovo. Sono eccitato nel scoprire la reazione delle persone, dei fan appassionati, nel vedere qualcosa di totalmente nuovo". Dane DiLiegro ha interpretato Predator dietro la maschera del killer alieno: "Lo abbiamo incontrato alla prima prova costumi. Ed è stato quello che avevano scelto per quella giornata, per avere dei punti di riferimento. Poi è venuto da noi e ha detto 'Farei di tutto per recitare in questo film'. E si è scoperto che, in realtà, era l'unico in grado di interpretare questo ruolo".

Il regista e il produttore hanno poi confermato che inizialmente Prey doveva essere realizzato totalmente in Comanche, cambiando però idea nonostante il film stabilirà un importante primato essendo disponibile in lingua comanche per quanto riguarda le versioni doppiate e i sottotitoli.

Il film Prey è diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ed è stato scritto da Patrick Aison (Jack Ryan).

La storia è ambientata tra le fila dei Comanche e gli eventi si svolgono 300 anni fa. Naru, una determinata e abile guerriera, è stata addestrata da alcuni dei più leggendari cacciatori attivi nelle Grandi Pianure. Quando il pericolo minaccia la sua comunità decidere di entrare in azione per proteggerla. La preda che insegue, e alla fine affronta, è in realtà un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato, situazione che porta a uno scontro terrificante tra i due avversari.

Il cast è composto quasi interamente da attori esordienti e nativi ameericani, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road), Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope.

Ecco un nuovo poster: