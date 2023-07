Power Rangers, Netflix è ancora al lavoro sui nuovi progetti?

I Power Rangers hanno trovato ormai da tempo fissa dimora su Netflix, ma il gigante dello streaming aveva recentemente promesso nuovi contenuti a tema tra lungometraggi e serie tv... Che fine hanno fatto? Scopriamolo.

I Power Rangers faranno nuovamente ritorno?

Nel giugno 2022, come ricordano anche CBM e The Direct, Netflix aveva annunciato che Jenny Klein (The Witcher, Jessica Jones) e Jonathan Entwistle (The End of the F...ing World) avrebbero collaborato per ampliare l'universo dei Super Sentai grazie a un nuovo film e una serie tv sui Power Rangers.

Power Rangers, un altro film in arrivo con un nuovo cast

Tuttavia, era da un po' che non ricevevamo aggiornamenti in merito, e in molti hanno iniziato a chiedersi che fine abbiano fatto questi progetti.

Ora però, pare che una risposta, seppur vaga, sia finalmente arrivata.

"Tutto ciò che il portavoce di Hasbro è stato in grado di dire ai microfoni di Inside Line è che lo sviluppo è ancora in corso" afferma TV Line.

Ciò vuol dire che no, non vedremo molto presto questi prodotti sugli schermi (dopotutto bisogna tener conto anche degli inevitabili ritardi generati dallo sciopero di sceneggiatori e attori) ma che sì, prima o poi arriveranno.

Quando, ovviamente, è impossibile dirlo al momento, ma staremo a vedere.