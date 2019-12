Power Rangers, un altro film in arrivo con un nuovo cast

Nuovo film in arrivo sui Power Rangers, con l'autore di The End of the F***World in trattative per occuparsi della regia del reboot; al centro della trama, i viaggi nel tempo.

Un nuovo film sui Power Rangers sarebbe in arrivo, con Jonathan Entwistle, creatore di The End of the F***World, attualmente in trattative per dirigere quello che sarà un reboot. Come riporta The Hollywood Reporter, il dialogo tra il regista e la Paramount Pictures sono ancora nelle fasi iniziali, mentre è stato già confermato che alla sceneggiatura ci sarà Patrick Burleigh.

Il reboot di Power Rangers, secondo quanto si legge sempre nel magazine americano, avrà come elemento centrale un viaggio attraverso il tempo che porterà i protagonisti - un gruppo di ragazzi - negli anni Novanta e così come accadeva in Ritorno al futuro dovranno fare in modo di tornare nel presente. Creato da Haim Saban nel 1993, Power Rangers è uno dei franchise più longevi della storia. Oltre a numerosi programmi TV, nel corso degli anni sono stati realizzati videogiochi, film e fumetti dal quale poi è stato realizzato un film nel 2017 i cui incassi non eccellenti hanno poi fermato la possibilità di ulteriori seguiti.

Ora pare che si sia deciso di rifare tutto da capo con il coinvolgimento di Jonathan Entwistle. La presenza dell'autore di The End of the F***ing World è forse un tentativo di dare al film quella marcia in più che non ha mai avuto nelle trasposizioni sul grande schermo. Chissà se la cosa riuscirà. Ulteriori dettagli, compreso il cast, non sono stati rivelati.