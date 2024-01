Povere creature!, Mark Ruffalo:'Sono troppo vecchio per fare scene di sesso o a qualcuno interessa vederle?'

La star di Povere creature! Mark Ruffalo ha parlato apertamente del disagio provato durante le riprese intime con la collega Emma Stone, che hanno provocato diverse discussioni alle quali ha risposto anche Emma Stone.

Intervistato da Perfect Magazine, Ruffalo si è soffermato su quelle scene:"Non sapevo se ce l'avrei fatta, non ho mai fatto niente del genere prima. E ho 55 anni ora, quindi, tipo, le scene di sesso... Sono troppo vecchio per fare queste cose? Qualcuno vuole vederle?"

Il sesso in Povere creature!

Emma Stone ha commentato le critiche sulle sequenze di sesso del film dal punto di vista di Bella:"Il sesso è ovviamente una parte enorme della sua esperienza e della sua crescita, come credo sia per la maggior parte delle persone nella vita. Ma lo vedo soltanto come un aspetto tra i tanti".

La preparazione di Mark Ruffalo per Povere creature!, nel quale interpreta l'avvocato Duncan Wedderburn, è stata maniacale:"Avevo imbottiture per il sedere, per le cosce, per i polpacci, una brachetta. Ho avuto un corsetto, un collo alto. Ho avuto stivali con un tacco da 3 pollici" ha spiegato l'attore.

Povere creature!: Emma Stone con Mark Ruffalo in una scena del film

Nel film di Yorgos Lanthimos, Emma Stone interpreta Bella Baxter, una donna riportata in vita grazie ad un folle esperimento dello scienziato Godwin Baxter (Willem Dafoe), viene reclusa dentro una villa, senza possibilità di scoprire il mondo. Riuscirà a fuggire insieme al viscido avvocato Wedderburn (Mark Ruffalo), suo compagno e amante.