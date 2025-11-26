Postcards from Italy: Amazon svela il cast della serie italiana

Il progetto destinato a Prime Video è stato girato in Sicilia e debutterà prossimamente in streaming su Prime Video in tutto il mondo.

I protagonisti della nuova serie originale italiana, ma girata in lingua inglese, intitolata Postcards from Italy sono stati svelati e tra i nomi confermati, oltre alla star Nicole Wallace, ci saranno anche Sebastiano Pigazzi e Filippo De Carli.

Il progetto è co-prodotto da da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Cosa racconterà Postcards from Italy

Al centro della trama dello show ci sarà Mia, il personaggio interpretato da Nicole Wallace, una giovane e viziata ereditiera di New York. La ragazza viene mandata dal nonno, che vive a Palermo, e si ritrova alle prese con una vita senza soldi e nemmeno lussi, costretta a lavorare come agente immobiliare nell'azienda di famiglia.

Postcards from Italy mostrerà quindi cosa le accadrà e se Mia, cresciuta tra gli agi nell'Upper West Side, riuscirà a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito.

Gli interpreti della serie

Prime Video, alcune ore fa, ha annunciato che nel cast, ad affiancare Wallace, che ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo come star della trilogia Culpables che ha conquistato gli spettatori della piattaforma di streaming, ci sarà un gruppo di interpreti composto anche da Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni, e Martina Gatti.

Postcards from Italy è creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu (Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building, The Morning Show). Le riprese della serie si sono svolte in Sicilia e si sono recentemente concluse.

Per ora bisognerà attendere per scoprire la data di uscita degli episodi in Italia e nel resto del mondo.