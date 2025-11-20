Michele Morrone star di Blame it on Rome, il nuovo film Original targato Prime Video

Amazon ha annunciato la produzione di una nuova commedia romantica con il protagonista di 365 Days e l'attrice Gabrielle Union.

Michele Morrone sarà il protagonista maschile di una nuova commedia romantica che verrà prodotta da Amazon per la piattaforma Prime Video: Blame it on Rome. Il nuovo film Original italiano, sarà girato in lingua inglese e le riprese sono già in corso nella città di Roma.

Accanto alla star di 365 Days sarà impegnata Gabrielle Union, attrice conosciuta dal pubblico internazionale per i suoi ruoli in Bad Boys II e Bring It On.

Cosa racconterà Blame it on Rome

Il film porterà sugli schermi la storia di Billie (Gabrielle Union), un'ambiziosa dirigente d'arte newyorkese, viaggia a Roma per acquistare un prezioso dipinto. Quando il suo fidanzato le confessa di essere innamorato di un'altra donna, Billie, sconvolta, perde il controllo, manda all'aria l'affare e finisce per perdere il lavoro.

La storia di Blame it on Rome prosegue poi mostrando quello che accade quando la protagonista, invece di tornare a casa, decide di rimanere a Roma - determinata, per una volta, a godersi semplicemente la vita. Tra aperitivi, avventure spericolate e una serie di appuntamenti, Billie impara a vivere il momento...fino a quando scopre di essere incinta. Non sapendo chi sia il padre, assume l'investigatore privato Tommaso (Michele Morrone) per aiutarla a risolvere il mistero della paternità. Mentre esplorano Roma insieme , l'attrito iniziale lascia spazio a un'attrazione inaspettata, dando inizio a un viaggio emotivo che costringe entrambi ad affrontare le proprie paure - e ad aprirsi alla possibilità di un nuovo amore.

Il team al lavoro sul film

Blame it on Rome è co-prodotto da Colorado Film, Nebraska e Amazon MGM Studios. Il film è diretto dal regista italiano Francesco Carrozzini (Franca: Chaos and Creation, The Hanging Sun, Supersex).

La sceneggiatura, invece, è firmata da Kirsten "Kiwi" Smith che, in passato, ha scritto La rivincita delle bionde (di cui sta per arrivare la serie prequel Elle), e 10 cose che odio di te, in collaborazione con Jessica O'Toole (Jane the virgin, L'estate nei tuoi occhi).

I costumi sono a cura del candidato all'Oscar Massimo Cantini Parrini, la fotografia è di Vladan Radovic, vincitore del David di Donatello, e la scenografia è firmata da Giuliano Pannuti, candidato al Nastro d'Argento per la scenografia.