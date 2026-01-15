Porco Rosso, il videogioco ispirato al film di Miyazaki arriva ufficialmente su PlayStation 5

Il titolo indie The Brew Barons, ispirato al film Porco Rosso, è ora disponibile su PlayStation 5: tra voli, pirati e birre artigianali, il gioco propone un mix insolito che ha già conquistato molti utenti Steam.

L'aeroplano rosso di Miyazaki torna a solcare i cieli, ma questa volta in forma videoludica: The Brew Barons, già noto agli utenti Steam, debutta su PlayStation 5. Un titolo che unisce avventura, crafting e dogfight in una formula chiaramente debitore dell'estetica di Porco Rosso.

Dallo Steam Store alla PS5: cosa offre The Brew Barons

L'uscita è ufficiale: Lifetap Studios ha portato The Brew Barons su PlayStation Store, dove può essere scaricato a 21,99 dollari. Il gioco, definito dagli sviluppatori come un action ad alto tasso di volo, pesca a piene mani dal mondo di Porco Rosso, anche se non si tratta di una produzione legata allo Studio Ghibli. Tra mari luccicanti, idrovolanti e cieli contesi, le ispirazioni sono evidenti e dichiarate.

La descrizione ufficiale recita: "Un mondo tranquillo diventa ogni giorno più corrotto, rovinato da un'organizzazione di pirati che impone con la forza il proprio monopolio sulla birra. Sta a te esplorare, raccogliere, creare, vendere e consegnare le tue birre per rovesciare l'organizzazione e ristabilire la pace".

Pubblicato inizialmente su Steam nel 2024, il gioco ha una componente gestionale inattesa: oltre ai combattimenti aerei e alle missioni in volo, il giocatore deve coltivare ingredienti, creare birre e sidri artigianali, ampliando un bar che può diventare un vero tempio della fermentazione. Nel frattempo, lo spazio aereo non è mai sicuro: consegne e rotte attirano l'attenzione di rivali ben armati, dando vita a inseguimenti e scontri che ricordano il tono scanzonato ma teso delle battaglie aeree di Miyazaki.

Tra pirati dell'aria e omaggi a Miyazaki

Sul fronte dell'accoglienza, The Brew Barons è stato ben recepito. Al momento della stesura, sullo store Steam il 78% delle 786 recensioni totali è positivo, mentre il 56% delle più recenti (ultimi 30 giorni) mantiene lo stesso tono favorevole. Un risultato non esplosivo, ma indice di una community coinvolta e soddisfatta del mix di generi.

Un'immagine del protagonista di Porco Rosso

L'estetica e l'atmosfera del gioco guardano con evidente nostalgia a Porco Rosso, il film del 1992 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e basato sul suo manga Hikotei Jidai. La pellicola seguiva le vicende dell'asso della Prima guerra mondiale Marco Pagot, trasformato in un pilota maiale dopo una misteriosa maledizione.

Il film, che all'epoca incassò circa 44,6 milioni di dollari, è passato da "underdog" a cult assoluto nel catalogo Ghibli. Oggi, Porco Rosso sfoggia un rispettabile 96% di punteggio Fresh su Rotten Tomatoes e un 87% nel "Popcornmeter" del pubblico.

Il fatto che un indie abbia scelto proprio quel titolo come musa può sembrare curioso, ma in realtà rispecchia un trend crescente: la generazione di sviluppatori cresciuti tra Miyazaki, idrovolanti e poetica del volo sta portando quell'immaginario altrove - soprattutto nel gaming indie, dove libertà creativa e citazionismo convivono con naturalezza.

Per ora, The Brew Barons è disponibile su PlayStation 5 e Steam, nell'attesa che qualche pilota col cappello rosso torni a decollare anche sul grande schermo.