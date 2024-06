Porco Rosso: l'edizione Steelbook Blu-ray + DVD dell'iconico film d'animazione è in sconto su Amazon

Fra i film più iconici, amati, citati e ricordati in ogni dove dello Studio Ghibli, troviamo sicuramente Porco Rosso. L'impatto di questa pellicola, oltre che per via della cura generale in termini tecnici, strutturali e creativi, deriva soprattutto da alcune indelebili e specifiche scelte i termini di scrittura e narrazione. Non a caso le frasi del protagonista, una in particolare, tendono ad arrivare sempre prima dello stesso film nella memoria comune, a sottolineare un lavoro d'animazione che ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il piacere di vederlo, custodendone un ricordo che è andato ben oltre la dimensione della finzione.

La voce di Porco Rosso

Per chi non lo sapesse, Porco Rosso è un film d'animazione del 1992 diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli. Gli eventi principali della sua storia ruotano attorno alle vicende di Marco Pagot, un asso dell'aviazione della Prima Guerra Mondiale che, a causa di una maledizione, ha assunto l'aspetto di un maiale antropomorfo e ora si fa chiamare Porco Rosso. Quandolo incrociamo lavora come cacciatore di taglie nel Mar Adriatico, combattendo pirati dell'aria.

