Poor Things: Emma Stone nelle immagini del film di Yorgos Lanthimos, svelata la data d'uscita

Cinque anni dopo La favorita, Yorgos Lanthimos sta per tornare nelle sale ancora con Emma Stone protagonista.

Sono state diffuse online da Searchlight Pictures delle nuove immagini ufficiali di Poor Things, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che torna cinque anni dopo La favorita. Nelle immagini vediamo ritratti Emma Stone e Willem Dafoe.

Sceneggiato da Tony McNamara sulla base del romanzo di Alasdair Gray del 1992, il film ha una data di uscita fissata per l'8 settembre 2023, il che significa che è pronto per il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, e che probabilmente non passerà né al TIFF né al NYFF.

Il film è stato anche recentemente classificato R (quindi vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) per "contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità grafica, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito".

Nel cast troveremo anche Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Kathryn Hunter.

Sinossi: Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e l'evoluzione fantastica di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa salda nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione.

Emma Stone gravemente ferita nelle foto dal set di AND di Yorgos Lanthimos

Lanthimos è già al lavoro sul suo prossimo film, AND, che. vedrà nel cast nuovamente Emma Stone e Willem Dafoe, oltre a Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.